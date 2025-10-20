Апелляционная палата ВАКС объявила в розыск экс-заместителя гендиректора «Укринмаша» Константина Чередниченко

АП ВАКС взыскала 3,4 млн грн залога и объявила в международный розыск Константина Чередниченко.

Фото НАБУ, дело относительно должностных лиц государственной фирмы Укринмаш в 2024 году

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда 20 октября поддержала позицию прокурора САП и приняла решение объявить в международный розыск бывшего заместителя генерального директора ГП ДГЗИФ «Укринмаш» Константина Чередниченко, обвиняемого по делу о растрате почти 3,5 млн грн двух государственных предприятий.

Кроме того, суд удовлетворил ходатайство прокурора и обратил в доход государства залог в размере 3 404 000 гривен, внесенный ранее.

Также Апелляционная палата ВАКС избрала меру пресечения для бывшего должностного лица в виде содержания под стражей. После его задержания и доставки к месту проведения досудебного расследования суд решит вопрос о применении этой меры пресечения.

Как установили детективы НАБУ под процессуальным руководством САП, в 2014–2016 годах руководители и должностные лица «Укринмаша» совместно с представителями иностранной компании организовали схему незаконного заключения договоров сопровождения внешнеэкономических контрактов, составления фиктивных актов выполненных работ и последующего незаконного перечисления средств.

В результате этих действий государственному предприятию был нанесен ущерб на сумму почти 3,5 млн грн — именно столько средств было незаконно перечислено по фиктивным договорам.

Напомним, 18 ноября 2024 года ВАКС огласил обвинительный приговор по этому делу, которое в настоящее время находится на рассмотрении в Апелляционной палате ВАКС.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.