Практика судов
  1. В Украине
  2. / Суд инфо

Апелляционная палата ВАКС объявила в розыск экс-заместителя гендиректора «Укринмаша» Константина Чередниченко

13:37, 20 октября 2025
АП ВАКС взыскала 3,4 млн грн залога и объявила в международный розыск Константина Чередниченко.
Апелляционная палата ВАКС объявила в розыск экс-заместителя гендиректора «Укринмаша» Константина Чередниченко
Фото НАБУ, дело относительно должностных лиц государственной фирмы Укринмаш в 2024 году
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда 20 октября поддержала позицию прокурора САП и приняла решение объявить в международный розыск бывшего заместителя генерального директора ГП ДГЗИФ «Укринмаш» Константина Чередниченко, обвиняемого по делу о растрате почти 3,5 млн грн двух государственных предприятий.

Кроме того, суд удовлетворил ходатайство прокурора и обратил в доход государства залог в размере 3 404 000 гривен, внесенный ранее.

Также Апелляционная палата ВАКС избрала меру пресечения для бывшего должностного лица в виде содержания под стражей. После его задержания и доставки к месту проведения досудебного расследования суд решит вопрос о применении этой меры пресечения.

Как установили детективы НАБУ под процессуальным руководством САП, в 2014–2016 годах руководители и должностные лица «Укринмаша» совместно с представителями иностранной компании организовали схему незаконного заключения договоров сопровождения внешнеэкономических контрактов, составления фиктивных актов выполненных работ и последующего незаконного перечисления средств.

В результате этих действий государственному предприятию был нанесен ущерб на сумму почти 3,5 млн грн — именно столько средств было незаконно перечислено по фиктивным договорам.

Напомним, 18 ноября 2024 года ВАКС огласил обвинительный приговор по этому делу, которое в настоящее время находится на рассмотрении в Апелляционной палате ВАКС.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

НАБУ САП ВАКС

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
САП обжалует уменьшение залога Богдану Львову с 302 млн грн до 20 млн грн

20 октября следственный судья ВАКС уменьшил залог Богдану Львову в 15 раз.

Адвокат освобождается от обязанности сохранения адвокатской тайны в пределах, необходимых для защиты его прав, в случае подачи иска к экс-клиенту о невыполнении условий договора – САУ

Если адвокат вынужден подать в суд на бывшего клиента по поводу невыполнения условий договора, то адвокат освобождается от обязанности сохранения адвокатской тайны в пределах, необходимых для защиты его прав – САУ предоставил разъяснение.

Бюджетный комитет рекомендует исключить из проекта госбюджета на 2026 год приостановку норм закона о защите добросовестных приобретателей имущества

В Раде не одобрили предложение Кабмина о приостановке на 2026 год действия нормы, согласно которой суд выносит решение об истребовании недвижимого имущества от добросовестного приобретателя в пользу государства при условии предварительного внесения органом государственной власти или прокурором стоимости такого имущества на депозитный счет суда.

Украина сможет присоединится к ЕС без полного права голоса – европейские лидеры пытаются работать над новым планом

Новый план — это последняя попытка вдохнуть жизнь в подвижки к вступлению Украины в ЕС, которое блокируется несколькими странами ЕС, отмечает Politico.

В мире наблюдается глобальный сбой в мессенджере Signal

Пользователи жалуются, что в мессенджере Signal не приходят сообщения.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Євген Чаку
    Євген Чаку
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Руслан Сидорович
    Руслан Сидорович
    член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України