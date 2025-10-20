Практика судів
Зеленський доручив місцевим військовим адміністраціям забезпечити цілодобову готовність до кризових ситуацій

17:23, 20 жовтня 2025
Президент наказав ОВА перейти на режим постійної готовності до надзвичайних ситуацій.
Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу главам областных военных администраций и советам обороны областей обеспечить круглосуточную готовность кризисных штабов к чрезвычайным ситуациям. Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Кабмин обновил правила мобилизации ресурсов и действий властей в случае эвакуации населения.

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины доложил об оперативной ситуации на ключевых участках фронта и определил дальнейшие задачи для военного командования и Сил безопасности и обороны.

Отдельно был рассмотрен анализ вражеских ударов по объектам критической инфраструктуры. Зеленский поручил Министерству обороны, Генеральному штабу и Министерству иностранных дел ускорить сотрудничество с международными партнерами для обеспечения дополнительных поставок систем противовоздушной обороны, средств прикрытия и другой оборонной помощи.

Министерству энергетики и Министерству развития общин и территорий было поручено совместно работать над усилением защиты энергетических объектов, развитием децентрализованной генерации и повышением устойчивости энергосистемы. В то же время МИД обратится к международным партнерам с просьбой о дополнительной поддержке.

Значительное внимание на заседании уделили готовности к реагированию на чрезвычайные ситуации. Министр внутренних дел и председатель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям доложили о состоянии дел на местах. Президент определил ключевые приоритеты для глав областных военных администраций и советов обороны, в частности:

  1. Обеспечение оперативной работы и круглосуточной готовности кризисных штабов в областях.
  2. Оказание неотложной помощи людям и организациям в случае кризисных ситуаций, включая обеспечение теплом, питанием и медицинским обслуживанием.

