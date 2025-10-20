Зеленский поручил местным военным администрациям обеспечить круглосуточную готовность к кризисным ситуациям

Президент приказал ОВА перейти на режим постоянной готовности к чрезвычайным ситуациям.

Президент України Володимир Зеленський поставив завдання головам обласних військових адміністрацій та радам оборони областей забезпечити цілодобову готовність кризових штабів до надзвичайних ситуацій. Як раніше писала «Судово-юридична газета», Кабмін оновив правила мобілізації ресурсів та дій влади у разі евакуації населення.

Головнокомандувач Збройних Сил України доповів про оперативну ситуацію на ключових ділянках фронту та визначив подальші завдання для військового командування та Сил безпеки і оборони.

Окремо було розглянуто аналіз ворожих ударів по об’єктах критичної інфраструктури. Зеленський доручив Міністерству оборони, Генеральному штабу та Міністерству закордонних справ прискорити співпрацю з міжнародними партнерами для забезпечення додаткових поставок систем протиповітряної оборони, засобів прикриття та іншої оборонної допомоги.

Міністерству енергетики та Міністерству розвитку громад і територій було доручено спільно працювати над посиленням захисту енергетичних об’єктів, розвитком децентралізованої генерації та підвищенням стійкості енергосистеми. Водночас МЗС звернеться до міжнародних партнерів із проханням про додаткову підтримку.

Значну увагу на засіданні приділили готовності до реагування на надзвичайні ситуації. Міністр внутрішніх справ та голова Державної служби з надзвичайних ситуацій доповіли про стан справ на місцях. Президент визначив ключові пріоритети для голів обласних військових адміністрацій та рад оборони, зокрема:

Забезпечення оперативної роботи та цілодобової готовності кризових штабів в областях. Надання невідкладної допомоги людям і організаціям у разі кризових ситуацій, включаючи забезпечення теплом, харчуванням та медичним обслуговуванням.

