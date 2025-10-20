Практика судов
  1. В Украине

Зеленский поручил местным военным администрациям обеспечить круглосуточную готовность к кризисным ситуациям

17:23, 20 октября 2025
Президент приказал ОВА перейти на режим постоянной готовности к чрезвычайным ситуациям.
Зеленский поручил местным военным администрациям обеспечить круглосуточную готовность к кризисным ситуациям
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський поставив завдання головам обласних військових адміністрацій та радам оборони областей забезпечити цілодобову готовність кризових штабів до надзвичайних ситуацій. Як раніше писала «Судово-юридична газета», Кабмін оновив правила мобілізації ресурсів та дій влади у разі евакуації населення.

Головнокомандувач Збройних Сил України доповів про оперативну ситуацію на ключових ділянках фронту та визначив подальші завдання для військового командування та Сил безпеки і оборони.

Окремо було розглянуто аналіз ворожих ударів по об’єктах критичної інфраструктури. Зеленський доручив Міністерству оборони, Генеральному штабу та Міністерству закордонних справ прискорити співпрацю з міжнародними партнерами для забезпечення додаткових поставок систем протиповітряної оборони, засобів прикриття та іншої оборонної допомоги.

Міністерству енергетики та Міністерству розвитку громад і територій було доручено спільно працювати над посиленням захисту енергетичних об’єктів, розвитком децентралізованої генерації та підвищенням стійкості енергосистеми. Водночас МЗС звернеться до міжнародних партнерів із проханням про додаткову підтримку.

Значну увагу на засіданні приділили готовності до реагування на надзвичайні ситуації. Міністр внутрішніх справ та голова Державної служби з надзвичайних ситуацій доповіли про стан справ на місцях. Президент визначив ключові пріоритети для голів обласних військових адміністрацій та рад оборони, зокрема:

  1. Забезпечення оперативної роботи та цілодобової готовності кризових штабів в областях.
  2. Надання невідкладної допомоги людям і організаціям у разі кризових ситуацій, включаючи забезпечення теплом, харчуванням та медичним обслуговуванням.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Владимир Зеленский эвакуация

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
НАБУ разоблачило главу Одесского областного совета Григория Диденко и его жену-народного депутата Юлию Диденко в недостоверном декларировании

НАБУ и САП сообщили главе Одесского областного совета Григорию Диденко и его жене – народному депутату Юлии Диденко о подозрении в декларировании недостоверной информации.

Бюджетный комитет предлагает отклонить идею Кабмина отдельно оплачивать работу проектных групп в министерствах

В Раде не оценили заложенную в бюджет-2026 идею Кабмина создать в министерствах проектные группы с отдельными правилами выплаты вознаграждения, которые будет устанавливать сам Кабмин.

САП обжалует уменьшение залога Богдану Львову с 302 млн грн до 20 млн грн

20 октября следственный судья ВАКС уменьшил залог Богдану Львову в 15 раз.

Адвокат освобождается от обязанности сохранения адвокатской тайны в пределах, необходимых для защиты его прав, в случае подачи иска к экс-клиенту о невыполнении условий договора – САУ

Если адвокат вынужден подать в суд на бывшего клиента по поводу невыполнения условий договора, то адвокат освобождается от обязанности сохранения адвокатской тайны в пределах, необходимых для защиты его прав – САУ предоставил разъяснение.

Бюджетный комитет рекомендует исключить из проекта госбюджета на 2026 год приостановку норм закона о защите добросовестных приобретателей имущества

В Раде не одобрили предложение Кабмина о приостановке на 2026 год действия нормы, согласно которой суд выносит решение об истребовании недвижимого имущества от добросовестного приобретателя в пользу государства при условии предварительного внесения органом государственной власти или прокурором стоимости такого имущества на депозитный счет суда.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Євген Чаку
    Євген Чаку
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Руслан Сидорович
    Руслан Сидорович
    член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України