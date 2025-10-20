Валерій Вавринюк став першим заступником голови Державної прикордонної служби України.

Президент України Володимир Зеленський призначив Валерія Вавринюка першим заступником голови Державної прикордонної служби України. Відповідній указ опубліковано на сайті глави держави.

Генерал-майор Валерій Вавринюк був начальником Західного регіонального управління ДПСУ. Згодом його було призначено заступником головного прикордонного уповноваженого України на українсько-білоруській, українсько-польській, українсько-словацькій, українсько-угорській та українсько-румунській ділянках державного кордону.

