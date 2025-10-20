Зеленский назначил Валерия Вавринюка первым заместителем председателя Государственной пограничной службы

Валерий Вавринюк стал первым заместителем главы Государственной пограничной службы Украины.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Валерия Вавринюка первым заместителем главы Государственной пограничной службы Украины. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Генерал-майор Валерий Вавринюк был начальником Западного регионального управления ГПСУ. Впоследствии он был назначен заместителем главного пограничного уполномоченного Украины на украинско-белорусском, украинско-польском, украинско-словацком, украинско-венгерском и украинско-румынском участках государственной границы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.