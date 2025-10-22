Практика судів
НАБУ і САП оголосили про завершення слідства стосовно Костянтина Жеваго у справі ексголови ВС Князєва

14:28, 22 жовтня 2025
Досудове розслідування щодо Костянтина Жеваго, підозрюваного у наданні хабаря ексголові ВС Князєву, завершене.
Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосили про завершення досудового розслідування стосовно Костянтина Жеваго у справі колишнього голови Верховного Суду Всеволода Князєва.

Як вказує САП, також завершено слідство у справі щодо особи, за пособництва якої забезпечено передання згаданих коштів

На сьогодні за дорученням прокурора САП детективи НАБУ відкрили матеріали справи стороні захисту для ознайомлення.

Як повідомлялося раніше, Апеляційна палата ВАКС дозволила здійснювати заочне розслідування щодо Костянтина Жеваго.

Деталі справи:

САП та НАБУ встановили наявність контактів бізнесмена – власника групи «Фінанси та кредит» з одним з адвокатів адвокатського об’єднання, який мав безпосередньо передати грошові кошти іншій особі, залученій до злочинної діяльності, а вона – надати їх як неправомірну вигоду керівництву Верховного Суду для ухвалення судового рішення в інтересах бізнесмена. 

За даними слідства, у 2002 році український бізнесмен придбав 40,19 % акцій гірничо-збагачувального комбінату в чотирьох компаній. Через 18 років колишні акціонери звернулися до господарського суду з позовом, щоб визнати договір купівлі-продажу цінних паперів недійсним та повернути собі акції комбінату. Проте суд відмовив у задоволенні вимог. 

У 2022 році апеляційний суд скасував рішення першої інстанції та визнав недійсним договір купівлі-продажу цінних паперів. 

«Щоб не допустити втрату акцій, на початку березня 2023 року бізнесмен вступив у змову з адвокатом бек-офісу у Верховному Суді. Протягом березня – квітня 2023 року бізнесмен за пособництва іншого адвоката та низки невстановлених осіб передав адвокату 2,7 млн дол. США.

Верховний Суд 19.04.2023 ухвалив рішення на користь бізнесмена. 

Голову Верховного Суду Всеволода Князєва й адвоката Олега Горецького 15.05.2023 було викрито під час отримання другого траншу в розмірі 450 тис. дол. США..

У серпні 2023 року про підозру повідомили бізнесмену, а у вересні 2025 року – пособнику», — зазначили в САП.

