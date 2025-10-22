НАБУ и САП объявили о завершении следствия в отношении Константина Жеваго по делу экс-председателя ВС Князева

Досудебное расследование в отношении Константина Жеваго, подозреваемого в даче взятки бывшему главе ВС Князеву, завершено.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура объявили о завершении досудебного расследования в отношении Константина Жеваго по делу бывшего главы Верховного Суда Всеволода Князева.

Как указывает САП, также завершено следствие по делу относительно лица, при содействии которого было обеспечено передание указанных средств.

На сегодняшний день по поручению прокурора САП детективы НАБУ открыли материалы дела стороне защиты для ознакомления.

Как сообщалось ранее, Апелляционная палата ВАКС разрешила проводить заочное расследование в отношении Константина Жеваго.

Детали дела:

САП и НАБУ установили наличие контактов бизнесмена — владельца группы «Финансы и Кредит» — с одним из адвокатов адвокатского объединения, который должен был непосредственно передать денежные средства другому лицу, вовлеченному в преступную деятельность, а оно — передать их в качестве неправомерной выгоды руководству Верховного Суда для принятия судебного решения в интересах бизнесмена.

По данным следствия, в 2002 году украинский бизнесмен приобрел 40,19% акций горно-обогатительного комбината у четырех компаний. Через 18 лет бывшие акционеры обратились в хозяйственный суд с иском, чтобы признать договор купли-продажи ценных бумаг недействительным и вернуть себе акции комбината. Однако суд отказал в удовлетворении требований.

В 2022 году апелляционный суд отменил решение первой инстанции и признал недействительным договор купли-продажи ценных бумаг.

«Чтобы не допустить потери акций, в начале марта 2023 года бизнесмен вступил в сговор с адвокатом бэк-офиса в Верховном Суде. В течение марта — апреля 2023 года бизнесмен при пособничестве другого адвоката и ряда неустановленных лиц передал адвокату 2,7 млн долларов США.

Верховный Суд 19.04.2023 принял решение в пользу бизнесмена.

Главу Верховного Суда Всеволода Князева и адвоката Олега Горецкого 15.05.2023 задержали при получении второго транша в размере 450 тыс. долларов США.

В августе 2023 года о подозрении сообщили бизнесмену, а в сентябре 2025 года — пособнику», — сообщили в САП.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.