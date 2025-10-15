Апеляційна палата ВАКС дозволила здійснювати заочне розслідування щодо Костянтина Жеваго

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду надала дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно Жеваго.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду задовольнила апеляційну скаргу прокурора на ухвалу слідчого судді про відмову у здійсненні спеціального досудового розслідування стосовно олігарха Костянтина Жеваго. Про це повідомили у Transparency International Ukraine.

Зазначається, що АП ВАКС дозволила здійснювати заочне розслідування стосовного підозрюваного Жеваго.

Прокурор наполягав на здійсненні спеціального досудового розслідування задля процесуальної економії та забезпечення ефективного досудового розслідування, оскільки Жеваго перебуває в розшуку.

Захист заперечував клопотання та наполягав на відсутності підстав для його задоволення, оскільки наразі у Франції вирішується питання про екстрадицію Жеваго.

Нагадаємо, у вересні 2025 року слідчий суддя ВАКС відмовив у задоволенні клопотання детектива НАБУ про дозвіл на проведення спеціального досудового розслідування. На думку судді, самої лише постанови про оголошення Жеваго у міжнародний розшук недостатньо для цього, а подання клопотання про спеціальне досудове розслідування до прийняття рішення про екстрадицію є передчасним. Все тому, що якщо екстрадицію таки проведуть, то це створить можливість для безпосередньої участі Жеваго у кримінальному провадженні.

НАБУ та САП підозрює Костянтина Жеваго в наданні хабаря ексголові Верховного Суду Всеволоду Князєву.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.