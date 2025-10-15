Апелляционная палата ВАКС разрешила заочное расследование в отношении Константина Жеваго

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда разрешила осуществление специального досудебного расследования в отношении Жеваго.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда удовлетворила апелляционную жалобу прокурора на определение следственного судьи об отказе в осуществлении специального досудебного расследования в отношении олигарха Константина Жеваго. Об этом сообщили в Transparency International Ukraine.

Отмечается, что АП ВАКС разрешила заочное расследование в отношении подозреваемого Жеваго.

Прокурор настаивал на осуществлении специального досудебного расследования для процессуальной экономии и обеспечения эффективного досудебного расследования, поскольку Жеваго находится в розыске.

Защита отрицала ходатайство и настаивала на отсутствии оснований для его удовлетворения, поскольку во Франции решается вопрос об экстрадиции Жеваго.

Напомним, в сентябре 2025 года следователь судья ВАКС отказал в удовлетворении ходатайства детектива НАБУ о разрешении на проведение специального досудебного расследования. По мнению судьи, самого постановления об объявлении Жеваго в международный розыск недостаточно для этого, а представление ходатайства о специальном досудебном расследовании до принятия решения об экстрадиции преждевременно. Все потому, что если экстрадицию проведут, то это создаст возможность для непосредственного участия Жеваго в уголовном производстве.

НАБУ и САП подозревает Константина Жеваго в предоставлении взятки экс- председателю Верховного Суда Всеволоду Князеву.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.