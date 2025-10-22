Антоніу Кошта запросив Зеленського на засідання Європейської Ради щодо підтримки України

Єврорада планує обговорити нові санкції проти Росії та допомогу Україні.

Президент України Володимир Зеленський отримав запрошення взяти участь у засіданні Європейської Ради в Брюсселі. Про це повідомив голова Європейської Ради Антоніу Кошта.

«Буду радий вітати президента Зеленського на завтрашньому засіданні Європейської Ради. Ми обговоримо, як надалі підтримувати Україну, яка стикається з агресивною війною Росії», – зазначив Кошта.

Він підкреслив, що позиція Європейського Союзу залишається незмінною: підтримка України та тиск на Росію не припиняться. «Наші зобов’язання непохитні. Наш курс чіткий. Ми продовжуватимемо посилювати тиск на Росію, одночасно зміцнюючи Україну в прагненні до миру», – додав голова Євроради.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», засідання розпочнеться у четвер, 23 жовтня об 11:00 за Києвом.

Спочатку лідери ЄС проведуть обговорення з президенткою Європейського парламенту Робертою Мецолою, після чого — за участі Володимира Зеленського — обговорять ситуацію щодо України.

Після цього дискусія щодо українського питання продовжиться без участі Президента України.

