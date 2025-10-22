Антониу Кошта пригласил Зеленского на заседание Европейского Совета по поддержке Украины

Евросовет планирует обсудить новые санкции против России и помощь Украине.

Фото: EPA/UPG

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский получил приглашение принять участие в заседании Европейского Совета в Брюсселе. Об этом сообщил председатель Европейского Совета Антониу Кошта.

«Буду рад приветствовать президента Зеленского на завтрашнем заседании Европейского Совета. Мы обсудим, как в дальнейшем поддерживать Украину, которая сталкивается с агрессивной войной России», – отметил Кошта.

Он подчеркнул, что позиция Европейского Союза остается неизменной: поддержка Украины и давление на Россию не прекратятся. «Наши обязательства непоколебимы. Наш курс четкий. Мы будем продолжать усиливать давление на Россию, одновременно укрепляя Украину в стремлении к миру», – добавил председатель Евросовета.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», заседание начнется в четверг, 23 октября, в 11:00 по киевскому времени.

Сначала лидеры ЕС проведут обсуждение с президентом Европейского парламента Робертой Метсолой, после чего — с участием Владимира Зеленского — обсудят ситуацию по поводу Украины.

После этого дискуссия по украинскому вопросу продолжится без участия Президента Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.