Практика судів
  1. В Україні

Дія запустила бета-тест нової категорії Реєстру збитків для підприємців, які втратили бізнес через війну

19:25, 24 жовтня 2025
До тестування можуть долучитися підприємці, які мають або мали ФОП, задекларовані доходи та втратили бізнес чи прибуток після 24 лютого 2022 року.
Дія запустила бета-тест нової категорії Реєстру збитків для підприємців, які втратили бізнес через війну
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Багато українських підприємців вимушено зупинили або втратили власну справу через війну. Руйнування, окупація, падіння попиту — причин безліч. Незабаром усі ці наслідки можна буде офіційно зафіксувати.

Зокрема, на порталі «Дія» запущено бета-тест нової категорії A3.5 «Втрата приватного підприємництва» у Міжнародному Реєстрі збитків.

До тестування можуть долучитися підприємці, які мають або мали ФОП, задекларовані доходи та втратили бізнес чи прибуток після 24 лютого 2022 року.

«Причини можуть бути різні: від зруйнованих приміщень і падіння попиту до вимушеного переїзду або служби в Силах оборони», — зазначили в «Дії».

Що потрібно для участі?

  • Інформація про причини втрати бізнесу та докази (за наявності)
  • Підтвердження прибутку та інформація про його втрату
  • За наявності — документи про особливий статус (військові, медики, працівники критичної інфраструктури)
  • Електронний підпис (Дія.Підпис або КЕП)

Долучитися до тестування можна за посиланням.

Додамо, що підприємства отримають до 10 млн грн компенсації за збитки внаслідок війни. Уряд запроваджує механізм компенсації воєнних ризиків для бізнесу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Дія реєстр збитків

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд вирішив, що журналістам заборонено публікувати ім’я підозрюваних чи обвинувачених у махінаціях посадовців до вироку суду

Екс-керівник «Укртатнафти» позивався до інтернет-видання через те, що журналісти вказали його прізвище у новині про зміну запобіжного заходу та повідомлення йому про підозру у фінансових махінаціях – Верховний Суд вирішив, що ім’я не можна публікувати аж до вироку суду.

Ярослав Юрчишин: треба прийняти закон про поневолені РФ народи, щоб башкорти і буряти воювали за Україну

«Найбільшим мистецтвом війни є організація, щоб проти тебе воювали ті, кого може залучати ворог» – Ярослав Юрчишин вважає, що прийняття закону про права поневолених РФ народів дозволить залучити бурятів та інших до війни на стороні України.

Верховна Рада підтримала зміни до Цивільного кодексу, якими заборонять оприлюднення відомостей про держреєстрацію оборонних підприємств

Заборону оприлюднювати дані про реєстрацію оборонних підприємств пропонується закріпити у ЦК не лише на час воєнного стану, а як постійну.

Денис Маслов пояснив суть врахованої пропозиції Галини Третьякової до бюджету-2026 щодо спецпенсій суддів: мова йде про вік, з якого може бути призначена пенсія

Зміни не стосуються умов виходу судді у відставку – мова йде про вік, з якого може бути призначена пенсія, пояснив Денис Маслов.

Свідку у справі детектива НАБУ Магамедрасулова готують підозру за лжесвідчення у суді

Юсуфу Мамешеву, який проходить свідком у провадженні проти детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, готують повідомлення про підозру у наданні завідомо неправдивих показань у суді — джерела.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Юрій Сорока
    Юрій Сорока
    суддя Волинського окружного адміністративного суду
  • Сергій Болотін
    Сергій Болотін
    голова Хмельницького апеляційного суду
  • Олег Сушко
    Олег Сушко
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Віктор Маслов
    Віктор Маслов
    суддя Вищого антикорупційного суду
  • Ігор Клименко
    Ігор Клименко
    міністр внутрішніх справ