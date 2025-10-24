Дія запустила бета-тест нової категорії Реєстру збитків для підприємців, які втратили бізнес через війну

До тестування можуть долучитися підприємці, які мають або мали ФОП, задекларовані доходи та втратили бізнес чи прибуток після 24 лютого 2022 року.

Багато українських підприємців вимушено зупинили або втратили власну справу через війну. Руйнування, окупація, падіння попиту — причин безліч. Незабаром усі ці наслідки можна буде офіційно зафіксувати.

Зокрема, на порталі «Дія» запущено бета-тест нової категорії A3.5 «Втрата приватного підприємництва» у Міжнародному Реєстрі збитків.

До тестування можуть долучитися підприємці, які мають або мали ФОП, задекларовані доходи та втратили бізнес чи прибуток після 24 лютого 2022 року.

«Причини можуть бути різні: від зруйнованих приміщень і падіння попиту до вимушеного переїзду або служби в Силах оборони», — зазначили в «Дії».

Що потрібно для участі?

Інформація про причини втрати бізнесу та докази (за наявності)

Підтвердження прибутку та інформація про його втрату

За наявності — документи про особливий статус (військові, медики, працівники критичної інфраструктури)

Електронний підпис (Дія.Підпис або КЕП)

Долучитися до тестування можна за посиланням.

Додамо, що підприємства отримають до 10 млн грн компенсації за збитки внаслідок війни. Уряд запроваджує механізм компенсації воєнних ризиків для бізнесу.

