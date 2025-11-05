Практика судів
На Одещині викрили прикордонника, яких хотів створити «бізнес» на ухилянтах

07:18, 5 листопада 2025
За 7 тисяч доларів прикордонник мав показати на карті прокладений «безпечний» маршрут.
На Одещині викрили прикордонника, яких хотів створити «бізнес» на ухилянтах
На Одещині правоохоронці викривати прикордонника, який намагався організувати «бізнес» на чоловіках, які хотіли незаконно перетнути кордон.

Як повідомило ДБР, фігурант, маючи доступ до службової інформації та добре знаючи особливості охорони прикордонної території, пообіцяв допомогти чоловіку незаконно потрапити до Молдови. За 7 тисяч доларів США він мав показати на карті прокладений «безпечний» маршрут, розповісти, де і коли слід рухатись, у який час доби, а також дати поради щодо зовнішнього вигляду та необхідних речей.

28 жовтня правоохоронці затримали прикордонника.

Наразі йому повідомлено про підозру. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та відсторонення підозрюваного від посади.

Тепер зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років.  

хабар ДБР Державна прикордонна служба

