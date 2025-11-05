На Одещині викрили прикордонника, яких хотів створити «бізнес» на ухилянтах

За 7 тисяч доларів прикордонник мав показати на карті прокладений «безпечний» маршрут.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Одещині правоохоронці викривати прикордонника, який намагався організувати «бізнес» на чоловіках, які хотіли незаконно перетнути кордон.

Як повідомило ДБР, фігурант, маючи доступ до службової інформації та добре знаючи особливості охорони прикордонної території, пообіцяв допомогти чоловіку незаконно потрапити до Молдови. За 7 тисяч доларів США він мав показати на карті прокладений «безпечний» маршрут, розповісти, де і коли слід рухатись, у який час доби, а також дати поради щодо зовнішнього вигляду та необхідних речей.

28 жовтня правоохоронці затримали прикордонника.

Наразі йому повідомлено про підозру. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та відсторонення підозрюваного від посади.

Тепер зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.