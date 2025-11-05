В Одесской области разоблачили пограничника, который хотел создать «бизнес» на уклонистах

За 7 тысяч долларов пограничник должен был показать на карте проложенный «безопасный» маршрут.

В Одесской области правоохранители разоблачили пограничника, который пытался организовать «бизнес» на мужчинах, желавших незаконно пересечь границу.

Как сообщило ГБР, фигурант, имея доступ к служебной информации и хорошо зная особенности охраны приграничной территории, пообещал помочь мужчине незаконно попасть в Молдову. За 7 тысяч долларов США он должен был показать на карте проложенный «безопасный» маршрут, рассказать, где и когда следует двигаться, в какое время суток, а также дать советы относительно внешнего вида и необходимых вещей.

28 октября правоохранители задержали пограничника.

В настоящее время ему сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении подозреваемого от должности.

Теперь злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 9 лет.

