Названо ТОП-5 найнадійніших кросоверів для купівлі у 2025 році

11:47, 21 грудня 2025
Моделі вирізняються довговічністю та вигідністю, особливо на вторинному ринку.
Названо ТОП-5 найнадійніших кросоверів для купівлі у 2025 році
Фото: aelita.ua
Фахівці склали рейтинг п’яти кросоверів, які у своєму сегменті перевершують конкурентів за надійністю та вартістю володіння у 2025 році. Ці автомобілі вважаються недорогими, особливо на вторинному ринку, і здатні прослужити власнику щонайменше 15 років. Результати дослідження оприлюднили експерти GOBankingRates.

Аналітики відібрали практичні моделі популярного формату SUV, які забезпечують максимальну надійність за свої гроші та не вимагають значних витрат на ремонти.

До списку найнадійніших кросоверів на 2025 рік увійшли:

  1. Honda CR-V;
  2. Toyota RAV4 Hybrid;
  3. Toyota 4Runner;
  4. Honda Pilot;
  5. Lexus GX 550.

Список переважно складається з масових недорогих моделей. Винятком став преміальний Lexus GX 550, який завдяки високій надійності дозволяє власнику значно заощадити кошти в довгостроковій перспективі.

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

