Назван ТОП-5 самых надежных кроссоверов для покупки в 2025 году
Специалисты составили рейтинг пяти кроссоверов, которые в своем сегменте превосходят конкурентов по надежности и стоимости владения в 2025 году. Эти автомобили считаются недорогими, особенно на вторичном рынке, и способны прослужить владельцу не менее 15 лет. Результаты исследования обнародовали эксперты GOBankingRates.
Аналитики отобрали практичные модели популярного формата SUV, которые обеспечивают максимальную надежность за свои деньги и не требуют значительных затрат на ремонты.
В список самых надежных кроссоверов на 2025 год вошли:
- Honda CR-V;
- Toyota RAV4 Hybrid;
- Toyota 4Runner;
- Honda Pilot;
- Lexus GX 550.
Список преимущественно состоит из массовых недорогих моделей. Исключением стал премиальный Lexus GX 550, который благодаря высокой надежности позволяет владельцу значительно сэкономить средства в долгосрочной перспективе.
