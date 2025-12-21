  1. В мире

Назван ТОП-5 самых надежных кроссоверов для покупки в 2025 году

11:47, 21 декабря 2025
Модели отличаются долговечностью и выгодностью, особенно на вторичном рынке.
Фото: aelita.ua
Специалисты составили рейтинг пяти кроссоверов, которые в своем сегменте превосходят конкурентов по надежности и стоимости владения в 2025 году. Эти автомобили считаются недорогими, особенно на вторичном рынке, и способны прослужить владельцу не менее 15 лет. Результаты исследования обнародовали эксперты GOBankingRates.

Аналитики отобрали практичные модели популярного формата SUV, которые обеспечивают максимальную надежность за свои деньги и не требуют значительных затрат на ремонты.

В список самых надежных кроссоверов на 2025 год вошли:

  1. Honda CR-V;
  2. Toyota RAV4 Hybrid;
  3. Toyota 4Runner;
  4. Honda Pilot;
  5. Lexus GX 550.

Список преимущественно состоит из массовых недорогих моделей. Исключением стал премиальный Lexus GX 550, который благодаря высокой надежности позволяет владельцу значительно сэкономить средства в долгосрочной перспективе.

