Рух на трасі Одеса – Рені у Маяках відновлено після атак БПЛА

На Одещині відновили рух на трасі М-15.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як раніше писала «Судово-юридична газета», вчора проїзд по мосту через Дністер на трасі Одеса-Рені біля села Маяки був неможливий через більше 20 атак БПЛА з боку Росії та понад п’ять влучань. На сьогодні, перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький повідомив, що обмеження руху на автодорозі М-15 Одеса – Рені (на Бухарест) у межах населеного пункту Маяки знято.

Транспорт наразі курсує без обмежень.

Нагадаємо, РФ атакувала портову інфраструктуру Одещини, загинули 8 людей, ще понад два десятки – поранені.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.