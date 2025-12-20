РФ атакувала портову інфраструктуру Одещини: загинули 8 людей, ще понад два десятки – поранені, фото
11:13, 20 грудня 2025
Росіяни завдали ракетного удару по об’єкту портової інфраструктури.
У п’ятницю, 19 грудня, Росія здійснила ракетний удар по об'єкту портової інфраструктури Одеського району.
Як повідомило ДСНС внаслідок російського ракетного удару по об’єкту портової інфраструктури 8 людей загинули, ще 27 поранені
«Частина постраждалих перебувала в автобусі, який опинився в епіцентрі обстрілу», - заявили рятувальники.
Також зазначається, що на парковці спалахнули вантажні автомобілі, також пошкоджені легкові автівки.
Рятувальники ліквідували всі пожежі.
