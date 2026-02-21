  1. Суспільство

Призначення тимчасової компенсації за розміщення ВПО — що треба знати

22:29, 21 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Тимчасова компенсація призначається юридичним особам та фізичним особам ‒ підприємцям за розміщення внутрішньо переміщених осіб у будівлях, спорудах, приміщеннях на безоплатній основі
Призначення тимчасової компенсації за розміщення ВПО — що треба знати
Фото: suspilne.media
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Головне управління Пенсійного фонду України в Луганській області роз’яснило питання щодо призначення тимчасової компенсації за розміщення внутрішньо переміщених осіб.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Постановою Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2025 року №1712 «Про внесення змін до Порядку надання закладам, підприємствам, установам, організаціям незалежно від форми власності, фізичним особам підприємцям компенсації за спожиті житлово-комунальні послуги, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива від час тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб» внесено зміни в постанову КМУ від 27 травня 2025 року №616 «Деякі питання надання державної підтримки щодо розміщення внутрішньо переміщених осіб».

Змінами передбачено призначення тимчасової компенсації за осіб, які розміщені незалежно від терміну, на який вони розміщені.

Компенсація надається за умови, якщо внутрішньо переміщені особи:

- виїхали з території бойових дій або тимчасово окупованих територій та не мають житла за їх межами площею понад 13,65 кв. м. на одну особу та додатково 7,35 кв. м. загальної опалювальної площі загального користування на одну особу;

- або їх житло знищене чи непридатне для проживання, що підтверджено даними відповідного державного реєстру або актами обстеження.

Тимчасова компенсація за розміщення надається:

 - юридичним особам незалежно від форми власності (заклади, установи, підприємства, організації);

 - фізичним особам-підприємцям.

Тимчасова компенсація призначається юридичним особам та фізичним особам ‒ підприємцям за розміщення внутрішньо переміщених осіб у будівлях, спорудах, приміщеннях на безоплатній основі, які перемістилися з територій, включених до переліку територій, які не мають необхідного документа або всіх документів на час, необхідний для відновлення документів, але на строк не більше ніж два місяці з дати подання заяви.

До органів Пенсійного фонду України заклади, підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, фізичні особи ‒ підприємці, що розміщують внутрішньо переміщених осіб і виявили бажання отримувати тимчасову компенсацію, звертаються через електронний кабінет на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

Заява подається з місяця розміщення таких осіб на підставі акта проживання в місці тимчасового проживання за відсутності документів. Форма акта передбачена додатком 5 до Порядку функціонування місць тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, затвердженого постановою КМУ від 1 вересня 2023 року №930 "Деякі питання функціонування місць тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб".

В акті зазначається з якого часу особа проживає і на яких умовах. На підставі цих документів буде призначено тимчасову компенсацію по цій особі з дати подачі заяви без документів.

У разі відновлення втрачених документів, до закінчення строку, на який призначено тимчасову компенсацію, заклади, підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, фізичні особи-підприємці протягом трьох робочих днів з дати їх відновлення подають через електронний кабінет уточнену інформацію.

Заклад, підприємство, установа, організація незалежно від форми власності, фізична особа-підприємець мають право одночасно із поданням заяви самостійно подати відомості (зокрема чеки або квитанції, що підтверджують проведення платежів за житлово-комунальні послуги), які враховуються під час розрахунку розміру компенсації за розміщення, тимчасової компенсації. У такому разі орган Пенсійного фонду України використовує відомості, подані закладом, підприємством, установою, організацією незалежно від форми власності, фізичною особою ‒ підприємцем, без здійснення запиту до управителів та виконавців комунальних послуг.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Пенсійний фонд

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Новий закон про житлову політику залишає власників без чіткої формули компенсації за вилучене житло

Держава запроваджує механізми оновлення застарілого фонду: які ризики очікують на мешканців.

Суд зможе скасувати аліменти, якщо дохід одержувача вищий за дохід платника — нова стаття ЦК

У проєкт Цивільного кодексу України вводять окрему статтю про можливість звільнення від обов’язку утримання.

Закон про житлову політику набрав чинності, але без Кабміну реформа може залишитися на папері

Механізми державної підтримки для реалізації права на житло в очікуванні рішень Кабінету Міністрів.

Кінець «тіньовому» ринку оренди: у Раді придумали, як змусити власників житла платити податки

Законопроєкт пропонує податкові пільги для орендодавців та стимулює легальну здачу житла.

Дефіцит кадрів і тисячі справ: Рада суддів показала реальний стан справ у судах

Навантаження на суди у 2025 році: відсутність підтримки кадрів загрожує єдності судової практики.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]