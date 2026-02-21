Призначення тимчасової компенсації за розміщення ВПО — що треба знати

Тимчасова компенсація призначається юридичним особам та фізичним особам ‒ підприємцям за розміщення внутрішньо переміщених осіб у будівлях, спорудах, приміщеннях на безоплатній основі

Головне управління Пенсійного фонду України в Луганській області роз’яснило питання щодо призначення тимчасової компенсації за розміщення внутрішньо переміщених осіб.

Постановою Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2025 року №1712 «Про внесення змін до Порядку надання закладам, підприємствам, установам, організаціям незалежно від форми власності, фізичним особам підприємцям компенсації за спожиті житлово-комунальні послуги, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива від час тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб» внесено зміни в постанову КМУ від 27 травня 2025 року №616 «Деякі питання надання державної підтримки щодо розміщення внутрішньо переміщених осіб».

Змінами передбачено призначення тимчасової компенсації за осіб, які розміщені незалежно від терміну, на який вони розміщені.

Компенсація надається за умови, якщо внутрішньо переміщені особи:

- виїхали з території бойових дій або тимчасово окупованих територій та не мають житла за їх межами площею понад 13,65 кв. м. на одну особу та додатково 7,35 кв. м. загальної опалювальної площі загального користування на одну особу;

- або їх житло знищене чи непридатне для проживання, що підтверджено даними відповідного державного реєстру або актами обстеження.

Тимчасова компенсація за розміщення надається:

- юридичним особам незалежно від форми власності (заклади, установи, підприємства, організації);

- фізичним особам-підприємцям.

Тимчасова компенсація призначається юридичним особам та фізичним особам ‒ підприємцям за розміщення внутрішньо переміщених осіб у будівлях, спорудах, приміщеннях на безоплатній основі, які перемістилися з територій, включених до переліку територій, які не мають необхідного документа або всіх документів на час, необхідний для відновлення документів, але на строк не більше ніж два місяці з дати подання заяви.

До органів Пенсійного фонду України заклади, підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, фізичні особи ‒ підприємці, що розміщують внутрішньо переміщених осіб і виявили бажання отримувати тимчасову компенсацію, звертаються через електронний кабінет на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

Заява подається з місяця розміщення таких осіб на підставі акта проживання в місці тимчасового проживання за відсутності документів. Форма акта передбачена додатком 5 до Порядку функціонування місць тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, затвердженого постановою КМУ від 1 вересня 2023 року №930 "Деякі питання функціонування місць тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб".

В акті зазначається з якого часу особа проживає і на яких умовах. На підставі цих документів буде призначено тимчасову компенсацію по цій особі з дати подачі заяви без документів.

У разі відновлення втрачених документів, до закінчення строку, на який призначено тимчасову компенсацію, заклади, підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, фізичні особи-підприємці протягом трьох робочих днів з дати їх відновлення подають через електронний кабінет уточнену інформацію.

Заклад, підприємство, установа, організація незалежно від форми власності, фізична особа-підприємець мають право одночасно із поданням заяви самостійно подати відомості (зокрема чеки або квитанції, що підтверджують проведення платежів за житлово-комунальні послуги), які враховуються під час розрахунку розміру компенсації за розміщення, тимчасової компенсації. У такому разі орган Пенсійного фонду України використовує відомості, подані закладом, підприємством, установою, організацією незалежно від форми власності, фізичною особою ‒ підприємцем, без здійснення запиту до управителів та виконавців комунальних послуг.

