Назначение временной компенсации за размещение ВПЛ — что нужно знать

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Луганской области разъяснило вопрос назначения временной компенсации за размещение внутренне перемещенных лиц.

Постановлением Кабинета Министров Украины от 24 декабря 2025 года №1712 «О внесении изменений в Порядок предоставления учреждениям, предприятиям, организациям независимо от формы собственности, физическим лицам — предпринимателям компенсации за потребленные жилищно-коммунальные услуги, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива во время временного размещения внутренне перемещенных лиц» внесены изменения в постановление КМУ от 27 мая 2025 года №616 «Некоторые вопросы предоставления государственной поддержки по размещению внутренне перемещенных лиц».

Изменениями предусмотрено назначение временной компенсации за лиц, размещенных независимо от срока их размещения.

Компенсация предоставляется при условии, если внутренне перемещенные лица:

выехали с территории боевых действий или временно оккупированных территорий и не имеют жилья за их пределами площадью более 13,65 кв. м на одного человека и дополнительно 7,35 кв. м общей отапливаемой площади общего пользования на одного человека;

либо их жилье уничтожено или непригодно для проживания, что подтверждено данными соответствующего государственного реестра или актами обследования.

Временная компенсация за размещение предоставляется:

юридическим лицам независимо от формы собственности (учреждения, организации, предприятия);

физическим лицам — предпринимателям.

Временная компенсация назначается юридическим лицам и физическим лицам — предпринимателям за размещение внутренне перемещенных лиц в зданиях, сооружениях, помещениях на безвозмездной основе, которые переместились с территорий, включенных в перечень территорий, и не имеют необходимого документа или всех документов на время, необходимое для их восстановления, но на срок не более двух месяцев с даты подачи заявления.

В органы Пенсионного фонда Украины учреждения, предприятия, организации независимо от формы собственности, физические лица — предприниматели, размещающие внутренне перемещенных лиц и изъявившие желание получать временную компенсацию, обращаются через электронный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Заявление подается с месяца размещения таких лиц на основании акта проживания в месте временного проживания при отсутствии документов. Форма акта предусмотрена приложением 5 к Порядку функционирования мест временного проживания внутренне перемещенных лиц, утвержденному постановлением КМУ от 1 сентября 2023 года №930 «Некоторые вопросы функционирования мест временного проживания внутренне перемещенных лиц».

В акте указывается, с какого времени лицо проживает и на каких условиях. На основании этих документов временная компенсация назначается по соответствующему лицу с даты подачи заявления без документов.

В случае восстановления утраченных документов до окончания срока, на который назначена временная компенсация, учреждения, предприятия, организации независимо от формы собственности, физические лица — предприниматели в течение трех рабочих дней с даты их восстановления подают через электронный кабинет уточненную информацию.

Учреждение, предприятие, организация независимо от формы собственности, физическое лицо — предприниматель имеют право одновременно с подачей заявления самостоятельно предоставить сведения (в частности чеки или квитанции, подтверждающие оплату жилищно-коммунальных услуг), которые учитываются при расчете размера компенсации за размещение, временной компенсации. В таком случае орган Пенсионного фонда Украины использует сведения, предоставленные учреждением, предприятием, организацией или физическим лицом — предпринимателем, без направления запроса управляющим и поставщикам коммунальных услуг.

