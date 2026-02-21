Як стати офіцером під час війни – в Міноборони розповіли, як побудувати кар’єру в ЗСУ

Контрактна служба, скорочене присвоєння звань і підготовка відкривають шлях до офіцерських посад.

Фото: mod.gov.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Повномасштабна війна змінила підходи до проходження служби та кар’єрного розвитку у Збройних Силах України. У Міністерстві оборони пояснили, що нині рекрут може стати командиром, а контрактник — пройти підготовку та отримати офіцерське звання.

Контракт або мобілізація

До війська можна долучитися через мобілізацію або укласти контракт. Мобілізація передбачає обов’язкове залучення громадян у період особливого стану без вибору умов служби. Контрактна служба є добровільною, укладається на визначений строк і передбачає чіткі умови оплати та можливості кар’єрного зростання.

Контракт дає можливість обрати підрозділ, отримати виплати за перший контракт, скористатися службовим житлом або компенсацією за піднайом, пільгами на освіту і професійну підготовку, а також продовжити службу після завершення воєнного стану.

Хто може укласти контракт

Контракт із ЗСУ можуть підписати громадяни України, іноземці та особи без громадянства віком від 18 років. Це також доступно мобілізованим військовослужбовцям.

Строк контракту залежить від звання: для рядового складу — три роки, для сержантського і старшинського — від трьох до п’яти років, для офіцерів після закладів вищої освіти — п’ять років, для льотних спеціальностей авіації — десять років.

Якщо контракт укладено до 24 лютого 2022 року і його строк завершився під час воєнного стану, служба триває до демобілізації. Звільнення відбувається після відповідного указу Президента України.

Кар’єрний шлях у війську

Служба розпочинається з первинної посади або навчального підрозділу. Призначення на вищі посади відбувається за індивідуальними планами управління кар’єрою з урахуванням результатів атестування, професійних навичок, особистих якостей, досягнень, побажань військовослужбовця та строків перебування на посаді.

Передбачена ротація на командні, штабні, тилові, наукові та інші посади, а також можливість отримання військової освіти та підвищення кваліфікації протягом служби.

Прискорене отримання офіцерського звання

Після складення Військової присяги мобілізованому рекруту присвоюється звання солдата. У період воєнного стану під час комплектування підрозділів офіцерами враховується бойовий досвід.

Звання молодшого лейтенанта може бути присвоєне військовослужбовцям, які під час війни здобули військову освіту за скороченою програмою; сержантам і старшинам із вищою освітою або після курсів військового вишколу; тим, хто призначений на офіцерські посади і успішно виконує завдання; мобілізованим солдатам із освітою не нижче бакалавра після проходження відповідних курсів і складання іспитів; а також сержантам і старшинам із вищою освітою, які призначені на офіцерські посади.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.