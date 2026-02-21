Как стать офицером во время войны – в Минобороны рассказали, как построить карьеру в ВСУ

Контрактная служба, сокращенное присвоение званий и подготовка открывают путь к офицерским должностям.

Полномасштабная война изменила подходы к прохождению службы и карьерному развитию в Вооруженных Силах Украины. В Министерстве обороны объяснили, что сейчас рекрут может стать командиром, а контрактник – пройти подготовку и получить офицерское звание.

Контракт или мобилизация

В армию можно поступить через мобилизацию или заключить контракт. Мобилизация предусматривает обязательное привлечение граждан в период особого положения без выбора условий службы. Контрактная служба является добровольной, заключается на определенный срок и предусматривает четкие условия оплаты и возможности карьерного роста.

Контракт дает возможность выбрать подразделение, получить выплаты за первый контракт, воспользоваться служебным жильем или компенсацией за поднаем, льготами на образование и профессиональную подготовку, а также продолжить службу после завершения военного положения.

Кто может заключить контракт

Контракт с ВСУ могут подписать граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства в возрасте от 18 лет. Это также доступно мобилизованным военнослужащим.

Срок контракта зависит от звания: для рядового состава — три года, для сержантского и старшинского — от трех до пяти лет, для офицеров после высших учебных заведений — пять лет, для летных специальностей авиации — десять лет.

Если контракт заключен до 24 февраля 2022 года и его срок истек во время военного положения, служба продолжается до демобилизации. Увольнение происходит после соответствующего указа Президента Украины.

Карьерный путь в армии

Служба начинается с первичной должности или учебного подразделения. Назначение на более высокие должности происходит по индивидуальным планам управления карьерой с учетом результатов аттестации, профессиональных навыков, личных качеств, достижений, пожеланий военнослужащего и сроков пребывания в должности.

Предусмотрена ротация на командные, штабные, тыловые, научные и другие должности, а также возможность получения военного образования и повышения квалификации в течение службы.

Ускоренное получение офицерского звания

После принесения Военной присяги мобилизованному рекруту присваивается звание солдата. В период военного положения при комплектовании подразделений офицерами учитывается боевой опыт.

Звание младшего лейтенанта может быть присвоено военнослужащим, которые во время войны получили военное образование по сокращенной программе; сержантам и старшинам с высшим образованием или после курсов военной подготовки; тем, кто назначен на офицерские должности и успешно выполняет задачи; мобилизованным солдатам с образованием не ниже бакалавра после прохождения соответствующих курсов и сдачи экзаменов; а также сержантам и старшинам с высшим образованием, которые назначены на офицерские должности.

