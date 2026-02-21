  1. В Україні

Продаж авто по довіреності: чому штрафи продовжують приходити власнику

21:06, 21 лютого 2026
Продаж авто по довіреності не передає право власності, пояснили у Головному сервісному центрі МВС.
Продаж авто по довіреності: чому штрафи продовжують приходити власнику
У Головному сервісному центрі МВС повідомили, що передача транспортного засобу «по довіреності» не означає переходу права власності. До сервісних центрів МВС часто звертаються громадяни, які видали довіреність на продаж авто, втратили зв’язок із довіреною особою, але продовжують отримувати штрафи та інші повідомлення на своє ім’я.

У відомстві наголошують: нотаріально посвідчена довіреність є письмовим документом, яким одна особа уповноважує іншу представляти її інтереси та виконувати визначені у документі дії. Вона не передбачає передачі права власності на транспортний засіб.

Право власності переходить лише після укладення договору купівлі-продажу та перереєстрації автомобіля у сервісному центрі МВС. До цього моменту власником залишається особа, на яку зареєстровано транспортний засіб.

Якщо людина, яка отримала довіреність, порушить правила дорожнього руху і штраф буде зафіксовано автоматичною системою, відповідальність нестиме власник, зазначений у свідоцтві про реєстрацію.

У сервісних центрах також зазначають, що у разі втрати зв’язку з довіреною особою неможливо отримати її контактні чи персональні дані, оскільки вона не проходила процедуру перереєстрації.

У сервісному центрі МВС підкреслюють, що єдиний законний і безпечний спосіб продати автомобіль — укласти договір купівлі-продажу та офіційно перереєструвати транспортний засіб. Це дозволить уникнути штрафів та можливих правових наслідків у майбутньому.

сервісний центр МВС авто автомобіль транспорт

