  1. В Украине

Продажа авто по доверенности: почему штрафы продолжают приходить владельцу

21:06, 21 февраля 2026
Продажа авто по доверенности не передает право собственности, пояснили в Главном сервисном центре МВД.
В Главном сервисном центре МВД сообщили, что передача транспортного средства «по доверенности» не означает перехода права собственности. В сервисные центры МВД часто обращаются граждане, которые выдали доверенность на продажу авто, потеряли связь с доверенным лицом, но продолжают получать штрафы и другие уведомления на свое имя.

В ведомстве отмечают: нотариально заверенная доверенность является письменным документом, которым одно лицо уполномочивает другое представлять его интересы и выполнять определенные в документе действия. Она не предусматривает передачу права собственности на транспортное средство.

Право собственности переходит только после заключения договора купли-продажи и перерегистрации автомобиля в сервисном центре МВД. До этого момента владельцем остается лицо, на которое зарегистрировано транспортное средство.

Если человек, получивший доверенность, нарушит правила дорожного движения и штраф будет зафиксирован автоматической системой, ответственность будет нести владелец, указанный в свидетельстве о регистрации.

В сервисных центрах также отмечают, что в случае потери связи с доверенным лицом невозможно получить его контактные или персональные данные, поскольку оно не проходило процедуру перерегистрации.

В сервисном центре МВД подчеркивают, что единственный законный и безопасный способ продать автомобиль — заключить договор купли-продажи и официально перерегистрировать транспортное средство. Это позволит избежать штрафов и возможных правовых последствий в будущем.

сервисный центр МВД авто автомобиль транспорт

