У Кропивницькому викрили схему «списання» з армії за $10 тисяч — організатором був військовослужбовець

За 10 тисяч доларів фігуранти гарантували виключення з військового обліку через фіктивний діагноз.

У Кропивницькому правоохоронці ліквідували схему одержання неправомірної вигоди за вплив на рішення щодо визнання чоловіків непридатними до військової служби. Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

Так, до суду направлено обвинувальний акт стосовно військовослужбовця, медичних директорок державної та приватної медичних установ, а також цивільної особи, які за гроші сприяли військовослужбовцю у визнанні непридатним до військової служби.

Їх обвинувачено за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409 та ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 КК України, а саме в пособництві в ухиленні військовослужбовця від несення обов’язків військової служби шляхом обману та одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

Встановлено, що організатором схеми виступив військовослужбовець.

За 10 тисяч доларів він запропонував діючому військовослужбовцю свою «допомогу» в отриманні документів, необхідних для виключення його з військового обліку за станом здоров’я.

Фігурант пообіцяв вплинути на уповноважених осіб ВЛК для прийняття ними позитивного рішення щодо визнання чоловіка непридатним до військової служби.

Погодившись, чоловік звернувся до правоохоронних органів і надалі діяв під їхнім контролем.

Згідно з планом, одна із обвинувачених двічі направляла швидку допомогу на виклик нібито зі скаргами на певні «симптоми», інша ‒ організовувала його стаціонарне лікування у приватному медичному закладі. Після цього чоловік мав отримати фіктивні документи, що підтверджували б недостовірний діагноз. Це дозволило б визнати його непридатним до військової служби та виключити з військового обліку.

Як відомо, у червні 2025 року обвинувачених затримали після одержання ними 2500 доларів ‒ частини суми неправомірної вигоди.

Раніше правоохоронці вже задокументували факт одержання ними 4000 доларів, які вони розділили між собою.

Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права застави.

