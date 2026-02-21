  1. В Україні

У Кропивницькому викрили схему «списання» з армії за $10 тисяч — організатором був військовослужбовець

19:27, 21 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
За 10 тисяч доларів фігуранти гарантували виключення з військового обліку через фіктивний діагноз.
У Кропивницькому викрили схему «списання» з армії за $10 тисяч — організатором був військовослужбовець
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Кропивницькому правоохоронці ліквідували схему одержання неправомірної вигоди за вплив на рішення щодо визнання чоловіків непридатними до військової служби. Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Так, до суду направлено обвинувальний акт стосовно військовослужбовця, медичних директорок державної та приватної медичних установ, а також цивільної особи, які за гроші сприяли військовослужбовцю у визнанні непридатним до військової служби.

Їх обвинувачено за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409 та ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 КК України, а саме в пособництві в ухиленні військовослужбовця від несення обов’язків військової служби шляхом обману та одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

Встановлено, що організатором схеми виступив військовослужбовець.

За 10 тисяч доларів він запропонував діючому військовослужбовцю свою «допомогу» в отриманні документів, необхідних для виключення його з військового обліку за станом здоров’я.

Фігурант пообіцяв вплинути на уповноважених осіб ВЛК для прийняття ними позитивного рішення щодо визнання чоловіка непридатним до військової служби.

Погодившись, чоловік звернувся до правоохоронних органів і надалі діяв під їхнім контролем.

Згідно з планом, одна із обвинувачених двічі направляла швидку допомогу на виклик нібито зі скаргами на певні «симптоми», інша ‒ організовувала його стаціонарне лікування у приватному медичному закладі. Після цього чоловік мав отримати фіктивні документи, що підтверджували б недостовірний діагноз. Це дозволило б визнати його непридатним до військової служби та виключити з військового обліку.

Як відомо, у червні 2025 року обвинувачених затримали після одержання ними 2500 доларів ‒ частини суми неправомірної вигоди.

Раніше правоохоронці вже задокументували факт одержання ними 4000 доларів, які вони розділили між собою.

Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права застави.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

хабар військові військовослужбовці Кропивницький військова служба

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Новий закон про житлову політику залишає власників без чіткої формули компенсації за вилучене житло

Держава запроваджує механізми оновлення застарілого фонду: які ризики очікують на мешканців.

Суд зможе скасувати аліменти, якщо дохід одержувача вищий за дохід платника — нова стаття ЦК

У проєкт Цивільного кодексу України вводять окрему статтю про можливість звільнення від обов’язку утримання.

Закон про житлову політику набрав чинності, але без Кабміну реформа може залишитися на папері

Механізми державної підтримки для реалізації права на житло в очікуванні рішень Кабінету Міністрів.

Кінець «тіньовому» ринку оренди: у Раді придумали, як змусити власників житла платити податки

Законопроєкт пропонує податкові пільги для орендодавців та стимулює легальну здачу житла.

Дефіцит кадрів і тисячі справ: Рада суддів показала реальний стан справ у судах

Навантаження на суди у 2025 році: відсутність підтримки кадрів загрожує єдності судової практики.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]