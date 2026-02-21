В Кропивницком разоблачили схему «списания» из армии за $10 тысяч — организатором был военнослужащий

За 10 тысяч долларов фигуранты гарантировали исключение с воинского учета по фиктивному диагнозу.

В Кропивницком правоохранители ликвидировали схему получения неправомерной выгоды за влияние на решение о признании мужчин непригодными к военной службе. Об этом сообщает Специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона.

Так, в суд направлен обвинительный акт в отношении военнослужащего, медицинских директоров государственного и частного медицинских учреждений, а также гражданского лица, которые за деньги способствовали военнослужащему в признании непригодным к военной службе.

Их обвиняют по ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409 и ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 УК Украины, а именно в пособничестве в уклонении военнослужащего от несения обязанностей военной службы путем обмана и получении неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

Установлено, что организатором схемы выступил военнослужащий.

За 10 тысяч долларов он предложил действующему военнослужащему свою «помощь» в получении документов, необходимых для исключения его с воинского учета по состоянию здоровья.

Фигурант пообещал повлиять на уполномоченных лиц ВЛК для принятия ими положительного решения о признании мужчины непригодным к военной службе.

Согласившись, мужчина обратился в правоохранительные органы и в дальнейшем действовал под их контролем.

Согласно плану, одна из обвиняемых дважды направляла скорую помощь на вызов якобы с жалобами на определенные «симптомы», другая — организовывала его стационарное лечение в частном медицинском учреждении. После этого мужчина должен был получить фиктивные документы, подтверждающие недостоверный диагноз. Это позволило бы признать его непригодным к военной службе и исключить с воинского учета.

Как известно, в июне 2025 года обвиняемых задержали после получения ими 2500 долларов — части суммы неправомерной выгоды.

Ранее правоохранители уже задокументировали факт получения ими 4000 долларов, которые они разделили между собой.

Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей без права залога.

