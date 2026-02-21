  1. В Украине

В Кропивницком разоблачили схему «списания» из армии за $10 тысяч — организатором был военнослужащий

19:27, 21 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
За 10 тысяч долларов фигуранты гарантировали исключение с воинского учета по фиктивному диагнозу.
В Кропивницком разоблачили схему «списания» из армии за $10 тысяч — организатором был военнослужащий
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Кропивницком правоохранители ликвидировали схему получения неправомерной выгоды за влияние на решение о признании мужчин непригодными к военной службе. Об этом сообщает Специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Так, в суд направлен обвинительный акт в отношении военнослужащего, медицинских директоров государственного и частного медицинских учреждений, а также гражданского лица, которые за деньги способствовали военнослужащему в признании непригодным к военной службе.

Их обвиняют по ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409 и ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 УК Украины, а именно в пособничестве в уклонении военнослужащего от несения обязанностей военной службы путем обмана и получении неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

Установлено, что организатором схемы выступил военнослужащий.

За 10 тысяч долларов он предложил действующему военнослужащему свою «помощь» в получении документов, необходимых для исключения его с воинского учета по состоянию здоровья.

Фигурант пообещал повлиять на уполномоченных лиц ВЛК для принятия ими положительного решения о признании мужчины непригодным к военной службе.

Согласившись, мужчина обратился в правоохранительные органы и в дальнейшем действовал под их контролем.

Согласно плану, одна из обвиняемых дважды направляла скорую помощь на вызов якобы с жалобами на определенные «симптомы», другая — организовывала его стационарное лечение в частном медицинском учреждении. После этого мужчина должен был получить фиктивные документы, подтверждающие недостоверный диагноз. Это позволило бы признать его непригодным к военной службе и исключить с воинского учета.

Как известно, в июне 2025 года обвиняемых задержали после получения ими 2500 долларов — части суммы неправомерной выгоды.

Ранее правоохранители уже задокументировали факт получения ими 4000 долларов, которые они разделили между собой.

Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей без права залога.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

взятка военные военнослужащие Кропивницкий военная служба

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Новый закон о жилищной политике оставляет владельцев без четкой формулы компенсации за изъятое жилье

Государство внедряет механизмы обновления устаревшего фонда: какие риски ожидают жильцов.

Суд сможет освободить плательщика от уплаты алиментов, если доход получателя выше дохода плательщика — новая статья ГК

В проект Гражданского кодекса Украины вводит отдельную статью о возможности освобождения от обязанности содержания.

Закон о жилищной политике вступил в силу, но без Кабмина реформа может остаться на бумаге

Механизмы государственной поддержки для реализации права на жилье в ожидании решений Кабинета Министров.

Конец «теневого» рынка аренды: в Раде придумали, как заставить владельцев жилья платить налоги

Законопроект предлагает налоговые льготы для арендодателей и стимулирует легальную сдачу жилья.

Дефицит кадров и тысячи дел: Рада судей показала реальное положение дел в судах

Нагрузка на суды в 2025 году: отсутствие поддержки кадров угрожает единству судебной практики.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]