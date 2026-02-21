  1. В Україні

Які терміни встановлені для обміну посвідки на тимчасове проживання в Україні

22:58, 21 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Посвідка на тимчасове проживання, що підлягає обміну, після приймання документів повертається особі та здається нею під час отримання нової посвідки.
Які терміни встановлені для обміну посвідки на тимчасове проживання в Україні
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міграційна служба Дніпропетровської області нагадала, які терміни встановлені для обміну посвідки на тимчасове проживання в Україні.                                                                                                            

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

У відомстві зазначили, що 05.02.2026 Кабінетом Міністрів України прийнято постанову “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2022 р. № 1202” (далі — постанова).

Метою прийняття постанови є врегулювання питання обміну посвідок на тимчасове проживання, строк обміну яких настав після 24 лютого 2022 року, тобто з початку дії на території України воєнного стану, шляхом установлення нового періоду, у який такі документи підлягають обов’язковому обміну, а саме: 90 днів з дня набрання чинності постанови. Постанова набирає чинності 07.05.2026.

Згідно цих змін іноземці та особи без громадянства, які документовані посвідками на тимчасове проживання, строк обміну яких настав після 24.02.2022, зобов’язані в установленому законодавством порядку подати документи для обміну таких посвідок на тимчасове проживання до 04.08.2026 включно.

Міграційна служба звертає увагу, що на громадян Російської Федерації положення постанови Уряду від 21.10.2022 № 1202, згідно з якими було пролонговано строк дії посвідок на тимчасове проживання у період воєнного стану, не поширювались.

Іноземці та особи без громадянства (в тому числі громадяни Російської Федерації), які документовані посвідками на тимчасове проживання, строк обміну за якими ще не настав, можуть звернутися за таким обміном не пізніше останнього для строку дії посвідки на тимчасове проживання, за наявності визначених законодавством підстав.

Якщо до закінчення строку дії посвідки лишилося менш як 15 робочих днів, подання документів для її обміну здійснюється лише до територіального органу чи підрозділу ДМС. При цьому територіальним органом чи підрозділом ДМС здійснюється в установленому законодавством порядку продовження строку тимчасового проживання іноземця або особи без громадянства на період, необхідний для розгляду такої заяви.

Посвідка на тимчасове проживання, що підлягає обміну, після приймання документів повертається особі та здається нею під час отримання нової посвідки.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Держміграційна служба

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Новий закон про житлову політику залишає власників без чіткої формули компенсації за вилучене житло

Держава запроваджує механізми оновлення застарілого фонду: які ризики очікують на мешканців.

Суд зможе скасувати аліменти, якщо дохід одержувача вищий за дохід платника — нова стаття ЦК

У проєкт Цивільного кодексу України вводять окрему статтю про можливість звільнення від обов’язку утримання.

Закон про житлову політику набрав чинності, але без Кабміну реформа може залишитися на папері

Механізми державної підтримки для реалізації права на житло в очікуванні рішень Кабінету Міністрів.

Кінець «тіньовому» ринку оренди: у Раді придумали, як змусити власників житла платити податки

Законопроєкт пропонує податкові пільги для орендодавців та стимулює легальну здачу житла.

Дефіцит кадрів і тисячі справ: Рада суддів показала реальний стан справ у судах

Навантаження на суди у 2025 році: відсутність підтримки кадрів загрожує єдності судової практики.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]