Посвідка на тимчасове проживання, що підлягає обміну, після приймання документів повертається особі та здається нею під час отримання нової посвідки.

Міграційна служба Дніпропетровської області нагадала, які терміни встановлені для обміну посвідки на тимчасове проживання в Україні.

У відомстві зазначили, що 05.02.2026 Кабінетом Міністрів України прийнято постанову “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2022 р. № 1202” (далі — постанова).

Метою прийняття постанови є врегулювання питання обміну посвідок на тимчасове проживання, строк обміну яких настав після 24 лютого 2022 року, тобто з початку дії на території України воєнного стану, шляхом установлення нового періоду, у який такі документи підлягають обов’язковому обміну, а саме: 90 днів з дня набрання чинності постанови. Постанова набирає чинності 07.05.2026.

Згідно цих змін іноземці та особи без громадянства, які документовані посвідками на тимчасове проживання, строк обміну яких настав після 24.02.2022, зобов’язані в установленому законодавством порядку подати документи для обміну таких посвідок на тимчасове проживання до 04.08.2026 включно.

Міграційна служба звертає увагу, що на громадян Російської Федерації положення постанови Уряду від 21.10.2022 № 1202, згідно з якими було пролонговано строк дії посвідок на тимчасове проживання у період воєнного стану, не поширювались.

Іноземці та особи без громадянства (в тому числі громадяни Російської Федерації), які документовані посвідками на тимчасове проживання, строк обміну за якими ще не настав, можуть звернутися за таким обміном не пізніше останнього для строку дії посвідки на тимчасове проживання, за наявності визначених законодавством підстав.

Якщо до закінчення строку дії посвідки лишилося менш як 15 робочих днів, подання документів для її обміну здійснюється лише до територіального органу чи підрозділу ДМС. При цьому територіальним органом чи підрозділом ДМС здійснюється в установленому законодавством порядку продовження строку тимчасового проживання іноземця або особи без громадянства на період, необхідний для розгляду такої заяви.

