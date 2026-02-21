  1. В Украине

Какие сроки установлены для обмена вида на временное проживание в Украине

22:58, 21 февраля 2026
Вид на временное проживание, подлежащий обмену, после приема документов возвращается лицу и сдается им при получении нового вида.
Какие сроки установлены для обмена вида на временное проживание в Украине
Миграционная служба Днепропетровской области напомнила, какие сроки установлены для обмена вида на временное проживание в Украине.

В ведомстве отметили, что 05.02.2026 Кабинетом Министров Украины принято постановление «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 21 октября 2022 г. № 1202» (далее — постановление).

Целью принятия постановления является урегулирование вопроса обмена видов на временное проживание, срок обмена которых наступил после 24 февраля 2022 года, то есть с начала действия на территории Украины военного положения, путем установления нового периода, в который такие документы подлежат обязательному обмену, а именно: 90 дней со дня вступления постановления в силу. Постановление вступает в силу 07.05.2026.

Согласно этим изменениям иностранцы и лица без гражданства, документированные видами на временное проживание, срок обмена которых наступил после 24.02.2022, обязаны в установленном законодательством порядке подать документы для обмена таких видов на временное проживание до 04.08.2026 включительно.

Миграционная служба обращает внимание, что на граждан Российской Федерации положения постановления Правительства от 21.10.2022 № 1202, согласно которым был продлен срок действия видов на временное проживание в период военного положения, не распространялись.

Иностранцы и лица без гражданства (в том числе граждане Российской Федерации), документированные видами на временное проживание, срок обмена по которым еще не наступил, могут обратиться за таким обменом не позднее последнего дня срока действия вида на временное проживание при наличии предусмотренных законодательством оснований.

Если до окончания срока действия вида остается менее 15 рабочих дней, подача документов для его обмена осуществляется только в территориальный орган или подразделение ДМС. При этом территориальным органом или подразделением ДМС осуществляется в установленном законодательством порядке продление срока временного проживания иностранца или лица без гражданства на период, необходимый для рассмотрения такого заявления.

Вид на временное проживание, подлежащий обмену, после приема документов возвращается лицу и сдается им при получении нового вида.

