У США звільнили головного прокурора Східного округу Вірджинії через кілька годин після призначення

Федеральні судді у Вірджинії призначили нового тимчасового прокурора, але вже за кілька годин Міністерство юстиції США його звільнило.

Фото: theguardian.com

У США Міністерство юстиції звільнило адвоката, якого федеральні судді призначили головним прокурором — тимчасовим федеральним прокурором (U.S. Attorney) для Східного округу Вірджинії, пише Washingtonexaminer.

Панель федеральних суддів одноголосно обрала адвоката Джеймса Гандлі тимчасовим прокурором (interim U.S. Attorney) на заміну Ліндсі Галіган, термін повноважень якої минув у січні. Однак він не пропрацював і дня. Заступник генерального прокурора США Тодд Бланш повідомив про його звільнення в соцмережі X.

«Тут ми знову. Судді не призначають нашого федерального прокурора. Президент призначає. Джеймсе Гандлі, ви звільнений!» — написав Бланш.

Федеральний закон дозволяє суддям призначати тимчасового федерального прокурора, коли попередній тимчасовий прокурор завершив 120-денний термін, а Сенат ще не затвердив нового кандидата. Проте Міністерство юстиції наполягає, що винятково виконавча влада, включно з президентом, має право на такі призначення, і президент може також звільняти прокурорів, призначених судом.

Це вже не перший випадок, коли повноваження суддів та уряду США з призначення прокурорів опиняються в суперечці: минулого тижня Міністерство юстиції звільнило іншого прокурора, призначеного суддями в Північному окрузі Нью-Йорка, протягом кількох годин після його призначення.

Східний округ Вірджинії — один із найвпливовіших федеральних прокурорських офісів, що займається важливими кримінальними справами, включно з національною безпекою.

