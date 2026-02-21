В США уволили главного прокурора Восточного округа Вирджинии через несколько часов после назначения

Федеральные судьи в Вирджинии назначили нового временного прокурора, однако уже через несколько часов Министерство юстиции США его уволило.

В США Министерство юстиции уволило адвоката, которого федеральные судьи назначили главным прокурором — временным федеральным прокурором (U.S. Attorney) для Восточного округа Вирджинии, пишет Washington Examiner.

Коллегия федеральных судей единогласно избрала адвоката Джеймса Хэндли временным прокурором (interim U.S. Attorney) на замену Линдси Галиган, срок полномочий которой истек в январе. Однако он не проработал и дня. Заместитель генерального прокурора США Тодд Бланш сообщил о его увольнении в соцсети X.

«Вот мы снова. Судьи не назначают нашего федерального прокурора. Его назначает президент. Джеймс Хэндли, вы уволены!» — написал Бланш.

Федеральный закон позволяет судьям назначать временного федерального прокурора, когда предыдущий временный прокурор завершил 120-дневный срок, а Сенат еще не утвердил нового кандидата. Однако Министерство юстиции настаивает, что исключительно исполнительная власть, включая президента, имеет право на такие назначения, и президент также может увольнять прокуроров, назначенных судом.

Это уже не первый случай, когда полномочия судей и правительства США по назначению прокуроров становятся предметом спора: на прошлой неделе Министерство юстиции уволило другого прокурора, назначенного судьями в Северном округе Нью-Йорка, в течение нескольких часов после его назначения.

Восточный округ Вирджинии — один из самых влиятельных федеральных прокурорских офисов, который занимается важными уголовными делами, включая дела, связанные с национальной безопасностью.

