Жінка виманила у військового майже мільйон, вдаючи стосунки на відстані

На Львівщині відправили за ґрати жінку, яка виманила 800 тисяч гривень у нацгвардійця.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Львівщині відправили за ґрати 40-річну жінку, яка ошукала військовослужбовця Нацгвардії. Суд призначив їй покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.

Як повідомила Львівська обласна прокуратура, у лютому 2023 року жінка створила фейкову сторінку в соцмережі «TikTok», наповнила профіль інформацією та додала фото. При цьому фото були не її, а іншої жінки. Це дало можливість засудженій видати себе за іншу людину.

Використовуючи цей обліковий запис, вона познайомилася з військовослужбовцем. При спілкуванні жінка постійно зловживала його довірою та підтримувала ілюзію, що у них близькі стосунки.

«Розуміючи, що чоловік їй довіряє, засуджена неодноразово просила у нього кошти під вигаданими приводами. Зокрема, скаржилася на відсутність грошей на нібито поховання брата, який загинув в зоні проведення бойових дій, а також на її лікування після ДТП.

Загальна сума таких переказів сягнула майже 130 тис. грн», - заявили у прокуратурі.

Також вона просила військовослужбовця придбати будинок у Дрогобичі, нібито для їх спільного проживання. Для цього жінка переконала чоловіка надіслати їй свою банківську картку, щоб розрахуватися за будинок. Це дозволило жінці викрасти з рахунку потерпілого майже 800 тис. грн.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.