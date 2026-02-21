  1. В Украине

Женщина выманила у военного почти миллион, имитируя отношения на расстоянии

23:27, 21 февраля 2026
Во Львовской области отправили за решетку женщину, выманившую 800 тысяч гривен у нацгвардейца.
Женщина выманила у военного почти миллион, имитируя отношения на расстоянии
Во Львовской области приговорили к лишению свободы 40-летнюю женщину, которая обманула военнослужащего Национальной гвардии Украины. Суд назначил ей наказание в виде 5 лет лишения свободы.

Как сообщила Львовская областная прокуратура, в феврале 2023 года женщина создала фейковую страницу в социальной сети TikTok, заполнила профиль информацией и добавила фотографии. При этом фото принадлежали не ей, а другой женщине. Это позволило осужденной выдавать себя за другого человека.

Используя этот аккаунт, она познакомилась с военнослужащим. В процессе общения женщина постоянно злоупотребляла его доверием и поддерживала иллюзию близких отношений.

«Понимая, что мужчина ей доверяет, осужденная неоднократно просила у него деньги под вымышленными предлогами. В частности, жаловалась на отсутствие средств якобы на похороны брата, погибшего в зоне проведения боевых действий, а также на ее лечение после ДТП. Общая сумма таких переводов достигла почти 130 тыс. грн», — сообщили в прокуратуре.

Кроме того, она просила военнослужащего приобрести дом в Дрогобыче якобы для их совместного проживания. Для этого женщина убедила мужчину отправить ей свою банковскую карту для расчета за дом. Это позволило ей похитить со счета потерпевшего почти 800 тыс. грн.

