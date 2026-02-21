  1. В Україні

Вимагав 5000 доларів: затримали чоловіка, який шантажував колишню інтимними фото

21:42, 21 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
На Львівщині чоловік погрожував жінці поширити її інтимні фото.
Вимагав 5000 доларів: затримали чоловіка, який шантажував колишню інтимними фото
Фото: GC Images
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Львівщині правоохоронці затримали чоловіка, який у січні - лютому цього року займався вимаганням коштів у 30-річної жінки, з якою раніше мав близькі стосунки.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Як повідомила Львівська обласна прокуратура, чоловік, маючи фото інтимного характеру потерпілої, погрожував їх розповсюдити у мережі Інтернет.

Для цього він у соцмережі TikTok створив сторінку, яка нібито належала жінці, додавши її фото та особисту інформацію. У подальшому, переконував, що викладе туди інтимні фото потерпілої.

«Жінка хвилювалася, що такі дії могли призвести до дискредитації її як особистості в очах рідних та колег, а також створення атмосфери суспільного осуду.

За збереження конфіденційності чоловік вимагав заплатити. Мовчання він спершу оцінив у 15 000 доларів США, але коли зрозумів, що такої суми у жінки немає, то «погодився» на 5 000 доларів США.

Щоб жінка не відмовилася платити, систематично тиснув та погрожував фізичною розправою над нею та її близькими», - повідомили у поліції.

Розуміючи, що протиправна діяльність колишнього не припиниться навіть якщо погодитися на його умови, жінка звернулася до правоохоронців і далі діяла під їхнім контролем.

Так, у середині лютого вона зустрілася з чоловіком, щоб передати йому гроші. При зустрічі він не лише погрожував словесно, але і робив спроби залякати потерпілу, демонструючи ймовірно травматичний пістолет.

Отримавши обумовлену суму коштів, чоловік намагався покинути місце зустрічі на автомобілі, проте його затримали правоохоронці.

Правоохоронці повідомили затриманому про підозру. Окрім цього,  розслідується кримінальне провадження за фактом нанесення цим чоловіком при затриманні тілесних ушкоджень працівнику поліції.

За клопотанням сторони обвинувачення підозрюваному обрано найсуворіший запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.

Слідчі дії тривають, зброю скеровано на експертизу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

прокуратура

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Новий закон про житлову політику залишає власників без чіткої формули компенсації за вилучене житло

Держава запроваджує механізми оновлення застарілого фонду: які ризики очікують на мешканців.

Суд зможе скасувати аліменти, якщо дохід одержувача вищий за дохід платника — нова стаття ЦК

У проєкт Цивільного кодексу України вводять окрему статтю про можливість звільнення від обов’язку утримання.

Закон про житлову політику набрав чинності, але без Кабміну реформа може залишитися на папері

Механізми державної підтримки для реалізації права на житло в очікуванні рішень Кабінету Міністрів.

Кінець «тіньовому» ринку оренди: у Раді придумали, як змусити власників житла платити податки

Законопроєкт пропонує податкові пільги для орендодавців та стимулює легальну здачу житла.

Дефіцит кадрів і тисячі справ: Рада суддів показала реальний стан справ у судах

Навантаження на суди у 2025 році: відсутність підтримки кадрів загрожує єдності судової практики.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]