Вимагав 5000 доларів: затримали чоловіка, який шантажував колишню інтимними фото

На Львівщині чоловік погрожував жінці поширити її інтимні фото.

Фото: GC Images

На Львівщині правоохоронці затримали чоловіка, який у січні - лютому цього року займався вимаганням коштів у 30-річної жінки, з якою раніше мав близькі стосунки.

Як повідомила Львівська обласна прокуратура, чоловік, маючи фото інтимного характеру потерпілої, погрожував їх розповсюдити у мережі Інтернет.

Для цього він у соцмережі TikTok створив сторінку, яка нібито належала жінці, додавши її фото та особисту інформацію. У подальшому, переконував, що викладе туди інтимні фото потерпілої.

«Жінка хвилювалася, що такі дії могли призвести до дискредитації її як особистості в очах рідних та колег, а також створення атмосфери суспільного осуду.

За збереження конфіденційності чоловік вимагав заплатити. Мовчання він спершу оцінив у 15 000 доларів США, але коли зрозумів, що такої суми у жінки немає, то «погодився» на 5 000 доларів США.

Щоб жінка не відмовилася платити, систематично тиснув та погрожував фізичною розправою над нею та її близькими», - повідомили у поліції.

Розуміючи, що протиправна діяльність колишнього не припиниться навіть якщо погодитися на його умови, жінка звернулася до правоохоронців і далі діяла під їхнім контролем.

Так, у середині лютого вона зустрілася з чоловіком, щоб передати йому гроші. При зустрічі він не лише погрожував словесно, але і робив спроби залякати потерпілу, демонструючи ймовірно травматичний пістолет.

Отримавши обумовлену суму коштів, чоловік намагався покинути місце зустрічі на автомобілі, проте його затримали правоохоронці.

Правоохоронці повідомили затриманому про підозру. Окрім цього, розслідується кримінальне провадження за фактом нанесення цим чоловіком при затриманні тілесних ушкоджень працівнику поліції.

За клопотанням сторони обвинувачення підозрюваному обрано найсуворіший запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.

Слідчі дії тривають, зброю скеровано на експертизу.

