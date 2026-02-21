Чи можна не платити аліменти, якщо передати дитині нерухомість: який варіант дозволяє закон
Батьки зобов’язані утримувати дітей до досягнення ними повноліття, а в окремих випадках — до 23 років, якщо дитина продовжує навчання. Про це нагадали у Сумському міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції, роз’яснивши механізми виконання аліментних зобов’язань та альтернативні способи їх врегулювання.
Обов’язок утримання дитини: що передбачає закон
Українське законодавство покладає на батьків чіткий фінансовий обов’язок щодо забезпечення дитини. Якщо один із батьків ухиляється від сплати аліментів, держава застосовує примусові заходи впливу.
Серед них:
- блокування банківських рахунків;
- арешт майна;
- тимчасові обмеження у правах;
- притягнення до цивільної, адміністративної або кримінальної відповідальності.
Такі інструменти покликані гарантувати захист прав дитини та її належне матеріальне забезпечення.
Чи можна замінити аліменти нерухомістю
Водночас закон допускає альтернативний варіант участі у фінансовому забезпеченні дитини — передачу права власності на нерухоме майно замість регулярних аліментних платежів.
Йдеться про можливість укладення договору про припинення права на аліменти у зв’язку з передачею дитині квартири, житлового будинку, земельної ділянки чи іншого об’єкта нерухомості.
Важливі умови:
- обов’язкова згода органу опіки та піклування;
- нотаріальне посвідчення договору;
- якщо дитині виповнилося 14 років — її особиста участь у підписанні документа.
Нерухомість може оформлюватися як безпосередньо на дитину, так і у спільну часткову власність із тим із батьків, з ким вона проживає.
Після укладення договору обов’язок подальшого утримання дитини покладається на того з батьків, з ким вона мешкає.
Від чого звільняє передача майна — і від чого ні
У Міністерстві юстиції наголошують: передача нерухомості звільняє другого з батьків лише від регулярної сплати аліментів.
Водночас обов’язок брати участь у додаткових витратах на дитину зберігається. Зокрема, це може стосуватися:
- витрат на лікування;
- розвитку;
- навчання;
- інших необхідних потреб.
Крім того, майно, отримане дитиною за таким договором, має особливий правовий статус. На нього не може бути звернене стягнення, а якщо дитина є неповнолітньою, відчуження можливе лише за дозволом органу опіки та піклування.
