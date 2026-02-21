  1. В Україні

Чи можна не платити аліменти, якщо передати дитині нерухомість: який варіант дозволяє закон

19:09, 21 лютого 2026
Нерухомість може замінити щомісячні виплати, однак не звільняє від додаткових витрат на дитину.
Батьки зобов’язані утримувати дітей до досягнення ними повноліття, а в окремих випадках — до 23 років, якщо дитина продовжує навчання. Про це нагадали у Сумському міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції, роз’яснивши механізми виконання аліментних зобов’язань та альтернативні способи їх врегулювання.

Обов’язок утримання дитини: що передбачає закон

Українське законодавство покладає на батьків чіткий фінансовий обов’язок щодо забезпечення дитини. Якщо один із батьків ухиляється від сплати аліментів, держава застосовує примусові заходи впливу.

Серед них:

  • блокування банківських рахунків;
  • арешт майна;
  • тимчасові обмеження у правах;
  • притягнення до цивільної, адміністративної або кримінальної відповідальності.

Такі інструменти покликані гарантувати захист прав дитини та її належне матеріальне забезпечення.

Чи можна замінити аліменти нерухомістю

Водночас закон допускає альтернативний варіант участі у фінансовому забезпеченні дитини — передачу права власності на нерухоме майно замість регулярних аліментних платежів.

Йдеться про можливість укладення договору про припинення права на аліменти у зв’язку з передачею дитині квартири, житлового будинку, земельної ділянки чи іншого об’єкта нерухомості.

Важливі умови:

  • обов’язкова згода органу опіки та піклування;
  • нотаріальне посвідчення договору;
  • якщо дитині виповнилося 14 років — її особиста участь у підписанні документа.

Нерухомість може оформлюватися як безпосередньо на дитину, так і у спільну часткову власність із тим із батьків, з ким вона проживає.

Після укладення договору обов’язок подальшого утримання дитини покладається на того з батьків, з ким вона мешкає.

Від чого звільняє передача майна — і від чого ні

У Міністерстві юстиції наголошують: передача нерухомості звільняє другого з батьків лише від регулярної сплати аліментів.

Водночас обов’язок брати участь у додаткових витратах на дитину зберігається. Зокрема, це може стосуватися:

  • витрат на лікування;
  • розвитку;
  • навчання;
  • інших необхідних потреб.

Крім того, майно, отримане дитиною за таким договором, має особливий правовий статус. На нього не може бути звернене стягнення, а якщо дитина є неповнолітньою, відчуження можливе лише за дозволом органу опіки та піклування.

діти аліменти мінюст нерухомість Міністерство юстиції України

