  1. В Украине

Можно ли не платить алименты, если передать ребенку недвижимость: какой вариант допускает закон

19:09, 21 февраля 2026
Недвижимость может заменить ежемесячные выплаты, однако не освобождает от дополнительных расходов на ребенка.
Родители обязаны содержать детей до достижения ими совершеннолетия, а в отдельных случаях — до 23 лет, если ребенок продолжает обучение. Об этом напомнили в Сумском межрегиональном управлении Министерства юстиции, разъяснив механизмы исполнения алиментных обязательств и альтернативные способы их урегулирования.

Обязанность содержания ребенка: что предусматривает закон

Украинское законодательство возлагает на родителей четкую финансовую обязанность по обеспечению ребенка. Если один из родителей уклоняется от уплаты алиментов, государство применяет принудительные меры воздействия.

Среди них:

  • блокирование банковских счетов;
  • арест имущества;
  • временные ограничения в правах;
  • привлечение к гражданской, административной или уголовной ответственности.

Такие инструменты призваны гарантировать защиту прав ребенка и его надлежащее материальное обеспечение.

Можно ли заменить алименты недвижимостью

В то же время закон допускает альтернативный вариант участия в финансовом обеспечении ребенка — передачу права собственности на недвижимое имущество вместо регулярных алиментных платежей.

Речь идет о возможности заключения договора о прекращении права на алименты в связи с передачей ребенку квартиры, жилого дома, земельного участка или иного объекта недвижимости.

Важные условия:

  • обязательное согласие органа опеки и попечительства;
  • нотариальное удостоверение договора;
  • если ребенку исполнилось 14 лет — его личное участие в подписании документа.

Недвижимость может оформляться как непосредственно на ребенка, так и в общую долевую собственность с тем из родителей, с кем он проживает.

После заключения договора обязанность дальнейшего содержания ребенка возлагается на того из родителей, с кем он проживает.

От чего освобождает передача имущества — и от чего нет

В Министерстве юстиции подчеркивают: передача недвижимости освобождает второго из родителей лишь от регулярной уплаты алиментов.

В то же время обязанность участвовать в дополнительных расходах на ребенка сохраняется. В частности, это может касаться:

  • расходов на лечение;
  • развития;
  • обучения;
  • других необходимых потребностей.

Кроме того, имущество, полученное ребенком по такому договору, имеет особый правовой статус. На него не может быть обращено взыскание, а если ребенок является несовершеннолетним, отчуждение возможно только с разрешения органа опеки и попечительства.

дети алименты минюст недвижимость Министерство юстиции Украины

