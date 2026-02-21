Можно ли не платить алименты, если передать ребенку недвижимость: какой вариант допускает закон
Родители обязаны содержать детей до достижения ими совершеннолетия, а в отдельных случаях — до 23 лет, если ребенок продолжает обучение. Об этом напомнили в Сумском межрегиональном управлении Министерства юстиции, разъяснив механизмы исполнения алиментных обязательств и альтернативные способы их урегулирования.
Обязанность содержания ребенка: что предусматривает закон
Украинское законодательство возлагает на родителей четкую финансовую обязанность по обеспечению ребенка. Если один из родителей уклоняется от уплаты алиментов, государство применяет принудительные меры воздействия.
Среди них:
- блокирование банковских счетов;
- арест имущества;
- временные ограничения в правах;
- привлечение к гражданской, административной или уголовной ответственности.
Такие инструменты призваны гарантировать защиту прав ребенка и его надлежащее материальное обеспечение.
Можно ли заменить алименты недвижимостью
В то же время закон допускает альтернативный вариант участия в финансовом обеспечении ребенка — передачу права собственности на недвижимое имущество вместо регулярных алиментных платежей.
Речь идет о возможности заключения договора о прекращении права на алименты в связи с передачей ребенку квартиры, жилого дома, земельного участка или иного объекта недвижимости.
Важные условия:
- обязательное согласие органа опеки и попечительства;
- нотариальное удостоверение договора;
- если ребенку исполнилось 14 лет — его личное участие в подписании документа.
Недвижимость может оформляться как непосредственно на ребенка, так и в общую долевую собственность с тем из родителей, с кем он проживает.
После заключения договора обязанность дальнейшего содержания ребенка возлагается на того из родителей, с кем он проживает.
От чего освобождает передача имущества — и от чего нет
В Министерстве юстиции подчеркивают: передача недвижимости освобождает второго из родителей лишь от регулярной уплаты алиментов.
В то же время обязанность участвовать в дополнительных расходах на ребенка сохраняется. В частности, это может касаться:
- расходов на лечение;
- развития;
- обучения;
- других необходимых потребностей.
Кроме того, имущество, полученное ребенком по такому договору, имеет особый правовой статус. На него не может быть обращено взыскание, а если ребенок является несовершеннолетним, отчуждение возможно только с разрешения органа опеки и попечительства.
