Після розлучення залишився кредит: за яких умов борг ділиться між подружжям

Які умови мають бути виконані, щоб борг поділили між колишнім подружжям.

Під час розірвання шлюбу поділ майна не обмежується лише квартирами, авто чи заощадженнями. Разом із активами між колишнім подружжям можуть розподілятися й боргові зобов’язання — зокрема кредити, оформлені в період шлюбу.

Українське законодавство виходить із принципу спільності майна та обов’язків, набутого у шлюбі, однак для розподілу кредиту має значення не лише дата його оформлення, а й мета використання коштів. Якщо позика була витрачена в інтересах сім’ї, обов’язок її повернення може покладатися на обох із подружжя — навіть після розлучення.

Коли кредит підлягає поділу, чи завжди частки є рівними та як вирішується спір у разі конфлікту — розповіли в Координаційному центрі з надання безоплатної правничої допомоги.

За яких умов кредитний борг підлягає розподілу між колишнім подружжям

Якщо він був:

оформлений у період шлюбу

витрачений на сімейні потреби.

Наприклад, якщо кредит отримано на лікування дитини, обов’язок його повернення може покладатися на обох із подружжя.

Як поділити кредит

Колишнє подружжя може добровільно домовитися або за допомогою медіації:

хто виплачує кредит

як розподіляються майно і борги

про компенсацію виплачених коштів.

Якщо згоди немає — спір вирішується в суді. Суд з’ясовує, чи був кредит витрачений в інтересах сім’ї та визначає частку кожного у майні та боргах.

Чи завжди частки рівні

За загальним правилом частки дружини та чоловіка є рівними.

Проте подружжя може домовитися про інший порядок розподілу — укласти договір про поділ майна або передбачити це у шлюбному договорі.

Суд також може відступити від принципу рівності часток та зменшити або збільшити частку одного з подружжя, якщо:

один із подружжя не дбав про матеріальне забезпечення сім’ї

майно було приховано або пошкоджено

кошти витрачалися на шкоду інтересам сім'ї.

