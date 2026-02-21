  1. В Україні

Після розлучення залишився кредит: за яких умов борг ділиться між подружжям

20:15, 21 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Які умови мають бути виконані, щоб борг поділили між колишнім подружжям.
Після розлучення залишився кредит: за яких умов борг ділиться між подружжям
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Під час розірвання шлюбу поділ майна не обмежується лише квартирами, авто чи заощадженнями. Разом із активами між колишнім подружжям можуть розподілятися й боргові зобов’язання — зокрема кредити, оформлені в період шлюбу.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Українське законодавство виходить із принципу спільності майна та обов’язків, набутого у шлюбі, однак для розподілу кредиту має значення не лише дата його оформлення, а й мета використання коштів. Якщо позика була витрачена в інтересах сім’ї, обов’язок її повернення може покладатися на обох із подружжя — навіть після розлучення.

Коли кредит підлягає поділу, чи завжди частки є рівними та як вирішується спір у разі конфлікту — розповіли в Координаційному центрі з надання безоплатної правничої допомоги.

За яких умов кредитний борг підлягає розподілу між колишнім подружжям

Якщо він був:

  • оформлений у період шлюбу
  • витрачений на сімейні потреби.

Наприклад, якщо кредит отримано на лікування дитини, обов’язок його повернення може покладатися на обох із подружжя.

Як поділити кредит

Колишнє подружжя може добровільно домовитися або за допомогою медіації:

  • хто виплачує кредит
  • як розподіляються майно і борги
  • про компенсацію виплачених коштів.

Якщо згоди немає — спір вирішується в суді. Суд з’ясовує, чи був кредит витрачений в інтересах сім’ї та визначає частку кожного у майні та боргах.

Чи завжди частки рівні

За загальним правилом частки дружини та чоловіка є рівними.

Проте подружжя може домовитися про інший порядок розподілу — укласти договір про поділ майна або передбачити це у шлюбному договорі.

Суд також може відступити від принципу рівності часток та зменшити або збільшити частку одного з подружжя, якщо:

  • один із подружжя не дбав про матеріальне забезпечення сім’ї
  • майно було приховано або пошкоджено
  • кошти витрачалися на шкоду інтересам сім'ї.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Новий закон про житлову політику залишає власників без чіткої формули компенсації за вилучене житло

Держава запроваджує механізми оновлення застарілого фонду: які ризики очікують на мешканців.

Суд зможе скасувати аліменти, якщо дохід одержувача вищий за дохід платника — нова стаття ЦК

У проєкт Цивільного кодексу України вводять окрему статтю про можливість звільнення від обов’язку утримання.

Закон про житлову політику набрав чинності, але без Кабміну реформа може залишитися на папері

Механізми державної підтримки для реалізації права на житло в очікуванні рішень Кабінету Міністрів.

Кінець «тіньовому» ринку оренди: у Раді придумали, як змусити власників житла платити податки

Законопроєкт пропонує податкові пільги для орендодавців та стимулює легальну здачу житла.

Дефіцит кадрів і тисячі справ: Рада суддів показала реальний стан справ у судах

Навантаження на суди у 2025 році: відсутність підтримки кадрів загрожує єдності судової практики.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]