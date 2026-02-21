  1. В Украине

После развода остался кредит: при каких условиях долг делится между супругами

20:15, 21 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Какие условия должны быть выполнены, чтобы долг разделили между бывшими супругами.
После развода остался кредит: при каких условиях долг делится между супругами
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во время расторжения брака раздел имущества не ограничивается лишь квартирами, автомобилями или сбережениями. Наряду с активами между бывшими супругами могут распределяться и долговые обязательства — в частности кредиты, оформленные в период брака.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Украинское законодательство исходит из принципа общности имущества и обязанностей, приобретенных в браке, однако для распределения кредита имеет значение не только дата его оформления, но и цель использования средств. Если заем был израсходован в интересах семьи, обязанность его возврата может возлагаться на обоих супругов — даже после развода.

Когда кредит подлежит разделу, всегда ли доли являются равными и как разрешается спор в случае конфликта — рассказали в Координационном центре по предоставлению бесплатной правовой помощи.

При каких условиях кредитный долг подлежит распределению между бывшими супругами

Если он был:

  • оформлен в период брака
  • израсходован на семейные нужды.

Например, если кредит получен на лечение ребенка, обязанность его возврата может возлагаться на обоих супругов.

Как разделить кредит

Бывшие супруги могут добровольно договориться или с помощью медиации:

  • кто выплачивает кредит
  • как распределяются имущество и долги
  • о компенсации выплаченных средств.

Если согласия нет — спор разрешается в суде. Суд выясняет, был ли кредит израсходован в интересах семьи, и определяет долю каждого в имуществе и долгах.

Всегда ли доли равны

По общему правилу доли жены и мужа являются равными.

Однако супруги могут договориться о другом порядке распределения — заключить договор о разделе имущества или предусмотреть это в брачном договоре.

Суд также может отступить от принципа равенства долей и уменьшить или увеличить долю одного из супругов, если:

  • один из супругов не заботился о материальном обеспечении семьи
  • имущество было скрыто или повреждено
  • средства расходовались во вред интересам семьи.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Новый закон о жилищной политике оставляет владельцев без четкой формулы компенсации за изъятое жилье

Государство внедряет механизмы обновления устаревшего фонда: какие риски ожидают жильцов.

Суд сможет освободить плательщика от уплаты алиментов, если доход получателя выше дохода плательщика — новая статья ГК

В проект Гражданского кодекса Украины вводит отдельную статью о возможности освобождения от обязанности содержания.

Закон о жилищной политике вступил в силу, но без Кабмина реформа может остаться на бумаге

Механизмы государственной поддержки для реализации права на жилье в ожидании решений Кабинета Министров.

Конец «теневого» рынка аренды: в Раде придумали, как заставить владельцев жилья платить налоги

Законопроект предлагает налоговые льготы для арендодателей и стимулирует легальную сдачу жилья.

Дефицит кадров и тысячи дел: Рада судей показала реальное положение дел в судах

Нагрузка на суды в 2025 году: отсутствие поддержки кадров угрожает единству судебной практики.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]