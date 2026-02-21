После развода остался кредит: при каких условиях долг делится между супругами

Какие условия должны быть выполнены, чтобы долг разделили между бывшими супругами.

Во время расторжения брака раздел имущества не ограничивается лишь квартирами, автомобилями или сбережениями. Наряду с активами между бывшими супругами могут распределяться и долговые обязательства — в частности кредиты, оформленные в период брака.

Украинское законодательство исходит из принципа общности имущества и обязанностей, приобретенных в браке, однако для распределения кредита имеет значение не только дата его оформления, но и цель использования средств. Если заем был израсходован в интересах семьи, обязанность его возврата может возлагаться на обоих супругов — даже после развода.

Когда кредит подлежит разделу, всегда ли доли являются равными и как разрешается спор в случае конфликта — рассказали в Координационном центре по предоставлению бесплатной правовой помощи.

При каких условиях кредитный долг подлежит распределению между бывшими супругами

Если он был:

оформлен в период брака

израсходован на семейные нужды.

Например, если кредит получен на лечение ребенка, обязанность его возврата может возлагаться на обоих супругов.

Как разделить кредит

Бывшие супруги могут добровольно договориться или с помощью медиации:

кто выплачивает кредит

как распределяются имущество и долги

о компенсации выплаченных средств.

Если согласия нет — спор разрешается в суде. Суд выясняет, был ли кредит израсходован в интересах семьи, и определяет долю каждого в имуществе и долгах.

Всегда ли доли равны

По общему правилу доли жены и мужа являются равными.

Однако супруги могут договориться о другом порядке распределения — заключить договор о разделе имущества или предусмотреть это в брачном договоре.

Суд также может отступить от принципа равенства долей и уменьшить или увеличить долю одного из супругов, если:

один из супругов не заботился о материальном обеспечении семьи

имущество было скрыто или повреждено

средства расходовались во вред интересам семьи.

