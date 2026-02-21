После развода остался кредит: при каких условиях долг делится между супругами
Во время расторжения брака раздел имущества не ограничивается лишь квартирами, автомобилями или сбережениями. Наряду с активами между бывшими супругами могут распределяться и долговые обязательства — в частности кредиты, оформленные в период брака.
Украинское законодательство исходит из принципа общности имущества и обязанностей, приобретенных в браке, однако для распределения кредита имеет значение не только дата его оформления, но и цель использования средств. Если заем был израсходован в интересах семьи, обязанность его возврата может возлагаться на обоих супругов — даже после развода.
Когда кредит подлежит разделу, всегда ли доли являются равными и как разрешается спор в случае конфликта — рассказали в Координационном центре по предоставлению бесплатной правовой помощи.
При каких условиях кредитный долг подлежит распределению между бывшими супругами
Если он был:
- оформлен в период брака
- израсходован на семейные нужды.
Например, если кредит получен на лечение ребенка, обязанность его возврата может возлагаться на обоих супругов.
Как разделить кредит
Бывшие супруги могут добровольно договориться или с помощью медиации:
- кто выплачивает кредит
- как распределяются имущество и долги
- о компенсации выплаченных средств.
Если согласия нет — спор разрешается в суде. Суд выясняет, был ли кредит израсходован в интересах семьи, и определяет долю каждого в имуществе и долгах.
Всегда ли доли равны
По общему правилу доли жены и мужа являются равными.
Однако супруги могут договориться о другом порядке распределения — заключить договор о разделе имущества или предусмотреть это в брачном договоре.
Суд также может отступить от принципа равенства долей и уменьшить или увеличить долю одного из супругов, если:
- один из супругов не заботился о материальном обеспечении семьи
- имущество было скрыто или повреждено
- средства расходовались во вред интересам семьи.
