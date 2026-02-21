Требовал 5000 долларов: задержан мужчина, который шантажировавший бывшую интимными фото

Во Львовской области мужчина угрожал женщине распространить ее интимные фото.

Во Львовской области правоохранители задержали мужчину, который в январе–феврале этого года занимался вымогательством денег у 30-летней женщины, с которой ранее состоял в близких отношениях.

Как сообщила Львовская областная прокуратура, мужчина, имея фотографии интимного характера потерпевшей, угрожал распространить их в сети Интернет.

Для этого он в социальной сети TikTok создал страницу, якобы принадлежащую женщине, добавив ее фото и личную информацию. В дальнейшем он убеждал, что опубликует там интимные фото потерпевшей.

«Женщина опасалась, что такие действия могут привести к дискредитации ее как личности в глазах родных и коллег, а также к созданию атмосферы общественного осуждения.

За сохранение конфиденциальности мужчина требовал заплатить. Молчание он сначала оценил в 15 000 долларов США, но когда понял, что такой суммы у женщины нет, “согласился” на 5 000 долларов США.

Чтобы женщина не отказалась платить, он систематически давил и угрожал физической расправой над ней и ее близкими», — сообщили в полиции.

Понимая, что противоправная деятельность бывшего не прекратится даже в случае согласия на его условия, женщина обратилась к правоохранителям и далее действовала под их контролем.

В середине февраля она встретилась с мужчиной, чтобы передать ему деньги. Во время встречи он не только угрожал словесно, но и пытался запугать потерпевшую, демонстрируя, вероятно, травматический пистолет.

Получив оговоренную сумму средств, мужчина попытался покинуть место встречи на автомобиле, однако был задержан правоохранителями.

Задержанному сообщили о подозрении. Кроме того, расследуется уголовное производство по факту причинения этим мужчиной при задержании телесных повреждений сотруднику полиции.

По ходатайству стороны обвинения подозреваемому избрана самая строгая мера пресечения — содержание под стражей без права внесения залога.

Следственные действия продолжаются, оружие направлено на экспертизу.

