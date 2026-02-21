  1. В Украине

Требовал 5000 долларов: задержан мужчина, который шантажировавший бывшую интимными фото

21:42, 21 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Во Львовской области мужчина угрожал женщине распространить ее интимные фото.
Требовал 5000 долларов: задержан мужчина, который шантажировавший бывшую интимными фото
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во Львовской области правоохранители задержали мужчину, который в январе–феврале этого года занимался вымогательством денег у 30-летней женщины, с которой ранее состоял в близких отношениях.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Как сообщила Львовская областная прокуратура, мужчина, имея фотографии интимного характера потерпевшей, угрожал распространить их в сети Интернет.

Для этого он в социальной сети TikTok создал страницу, якобы принадлежащую женщине, добавив ее фото и личную информацию. В дальнейшем он убеждал, что опубликует там интимные фото потерпевшей.

«Женщина опасалась, что такие действия могут привести к дискредитации ее как личности в глазах родных и коллег, а также к созданию атмосферы общественного осуждения.

За сохранение конфиденциальности мужчина требовал заплатить. Молчание он сначала оценил в 15 000 долларов США, но когда понял, что такой суммы у женщины нет, “согласился” на 5 000 долларов США.

Чтобы женщина не отказалась платить, он систематически давил и угрожал физической расправой над ней и ее близкими», — сообщили в полиции.

Понимая, что противоправная деятельность бывшего не прекратится даже в случае согласия на его условия, женщина обратилась к правоохранителям и далее действовала под их контролем.

В середине февраля она встретилась с мужчиной, чтобы передать ему деньги. Во время встречи он не только угрожал словесно, но и пытался запугать потерпевшую, демонстрируя, вероятно, травматический пистолет.

Получив оговоренную сумму средств, мужчина попытался покинуть место встречи на автомобиле, однако был задержан правоохранителями.

Задержанному сообщили о подозрении. Кроме того, расследуется уголовное производство по факту причинения этим мужчиной при задержании телесных повреждений сотруднику полиции.

По ходатайству стороны обвинения подозреваемому избрана самая строгая мера пресечения — содержание под стражей без права внесения залога.

Следственные действия продолжаются, оружие направлено на экспертизу.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

прокуратура

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Новый закон о жилищной политике оставляет владельцев без четкой формулы компенсации за изъятое жилье

Государство внедряет механизмы обновления устаревшего фонда: какие риски ожидают жильцов.

Суд сможет освободить плательщика от уплаты алиментов, если доход получателя выше дохода плательщика — новая статья ГК

В проект Гражданского кодекса Украины вводит отдельную статью о возможности освобождения от обязанности содержания.

Закон о жилищной политике вступил в силу, но без Кабмина реформа может остаться на бумаге

Механизмы государственной поддержки для реализации права на жилье в ожидании решений Кабинета Министров.

Конец «теневого» рынка аренды: в Раде придумали, как заставить владельцев жилья платить налоги

Законопроект предлагает налоговые льготы для арендодателей и стимулирует легальную сдачу жилья.

Дефицит кадров и тысячи дел: Рада судей показала реальное положение дел в судах

Нагрузка на суды в 2025 году: отсутствие поддержки кадров угрожает единству судебной практики.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]