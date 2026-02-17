Дефицит кадров и тысячи дел: Рада судей показала реальное положение дел в судах

Нагрузка на суды в 2025 году: отсутствие поддержки кадров угрожает единству судебной практики.

Проблема чрезмерной нагрузки на судебную систему уже давно вышла за рамки внутренней профессиональной проблемы. Нагрузка на пределе возможностей непосредственно влияет на скорость рассмотрения дел, качество правосудия и уровень доверия граждан к государству. И пока государство продолжает требовать от судебной власти справедливых решений, безупречной репутации и оперативности, представители Фемиды чувствуют себя участниками марафона.

Сегодня реальность такова, что украинские судьи работают в условиях, которые в разы превышают европейские нормы нагрузки. Пока европейский судья рассматривает 200 дел в год, украинский представитель судебной власти вынужден рассматривать то же количество за 1 месяц, и это всё в условиях войны. Европейский количественный стандарт позволяет глубоко анализировать доказательства в каждом уникальном деле, формировать единую практику и качественно мотивировать решения.

И пока государство продолжает требовать от судей невозможного, списывая существующие проблемы на несовершенство и неэффективность судебной системы, анализ отчета Рады судей Украины за 2025 год показывает реальное положение дел в судах, свидетельствующее об эксплуатации судейского корпуса вместо реформ и улучшения условий работы.

Рада судей Украины обновила интерактивную карту судов Украины с расчетами нормативов нагрузки на суды и судей с учетом количества дел, рассматриваемых судами в течение 2025 года.

Судья Хозяйственного суда Одесской области Дмитрий Бездоля, опираясь на материалы Рады судей Украины, обнародовал информацию за 2025 год относительно лидеров по нагрузке среди местных, местных административных и хозяйственных судов.

Печерский районный суд города Киева: На 20 судей с полномочиями поступило более 68,7 тыс. дел. По нормативам там должно работать 87 судей.

Киевский окружной административный суд: При фактической численности в 29 судей поступило более 71,5 тыс. дел. Норматив — 378 судей.

Хозяйственный суд города Киева: На 63 судей приходится более 40 тыс. дел, тогда как по нормативам судей должно быть 139.

Однако, по словам судьи Дмитрия Бездоли, невозможно оценить масштаб нагрузки, если не принять во внимание апелляционные суды. По материалам Рады судей Украины определены и главные «марафонцы» 2025 года из числа апелляционных судов.

Киевский апелляционный суд: Поступило дел и материалов — 86 093, при наличии 62 полномочных судей. Норматив количества судей — 218.

Днепровский апелляционный суд: Поступило — 35 201 дел на 34 судьи, при необходимом количестве — 119.

Одесский апелляционный суд: Получил — 22 087 дел для 18 судей, вместо необходимых 68 судей.

Восьмой апелляционный административный суд: Поступило — 76 503 дел на 27. Нормативное количество судей — 357.

Шестой апелляционный административный суд: Поступило 61 079 дел для 28 судей при необходимом количестве — 295.

Седьмой апелляционный административный суд: Получил 56 223 дел на 21 судью при необходимом нормативе — 269 судей.

Северный апелляционный хозяйственный суд: Поступило — 14 329 при работающих 41 судье, в то время как необходимое количество — 99.

Восточный апелляционный хозяйственный суд: Поступило — 7 256 для 21 судьи, вместо 41, установленного нормативами.

Центральный апелляционный хозяйственный суд: Получил 6 445 на 13 судей, при необходимом количестве — 42 судьи.

Эти цифры свидетельствуют не просто о чрезмерной нагрузке, а о проблеме всей правовой системы и о новых системных рисках.

Судья Оболонского районного суда Киева Ольга Примак-Березовская также отметила системность проблемы перегрузки судов, что угрожает новой закономерностью — частыми судебными ошибками и потерей единства практики. Кроме того, при таком количестве дел их решение рискует происходить в формате формализма, когда каждое дело решается по шаблону.

Если игнорирование анализа Рады судей Украины относительно работы судей за пределами человеческих возможностей будет продолжаться и впредь, судейскую систему ожидает стремительное ухудшение качества решений, противоречивая судебная практика и массовый отток лучших кадров. Более того, подобная перегрузка непременно приведет к затягиванию рассмотрения дел, что в свою очередь снизит доверие к судьям, несмотря на неистовые темпы их работы и независимость без надлежащих условий для работы. Сегодня судебная система как никогда нуждается в законодательном нормировании нагрузки и реальном наполнении штата с увеличением финансирования аппаратов судов.

