Дефіцит кадрів і тисячі справ: Рада суддів показала реальний стан справ у судах

Навантаження на суди у 2025 році: відсутність підтримки кадрів загрожує єдності судової практики.

Проблема надмірного навантаження на судову систему вже давно вийшла за рамки внутрішньої професійної проблеми. Навантаження на межі можливостей безпосередньо впливає на швидкість розгляду справ, якість правосуддя та рівень довіри громадян до держави. І поки держава продовжує вимагати від судової влади справедливих рішень, бездоганної репутації та оперативності, представники феміди відчувають себе учасниками марафону.

Сьогодні реальність така, що українські судді працюють в умовах, що у рази перевищують європейські норми навантаження. Поки європейський суддя розглядає 200 справ на рік, український представник судової влади змушений розглядати ту саму кількість за 1 місяць, і це все в умовах війни. Європейський кількісний стандарт дозволяє глибоко аналізувати докази, в кожній унікальній справі та формувати єдину практику та якісно мотивувати рішення.

І поки держава продовжує вимагати від суддів неможливого, списуючи існуючі проблеми на недосконалість та неефективність судової системи, аналіз звіту Ради суддів України за 2025 рік показує реальний стан справ у судах, що свідчать про експлуатацію суддівського корпусу, замість реформ і поліпшення умов роботи.

Рада суддів України оновила інтерактивну карту судів України з розрахунками нормативів навантаження на суди та суддів з урахуванням кількості справ, які розглядаються судами впродовж 2025 року.

Суддя Господарського суду Одеської області Дмитро Бездоля, опираючись на матеріали Ради суддів України, оприлюднив інформацію за 2025 рік щодо лідерів по навантаженню з числа місцевих, місцевих адміністративних та господарських судів.

Печерський районний суд міста Києва: На 20 суддів із повноваженнями надійшло понад 68,7 тис. справ. За нормативами там має працювати 87 суддів.

Київський окружний адміністративний суд: При фактичній чисельності у 29 суддів надійшло понад 71,5 тис. справ. Норматив — 378 суддів.

Господарський суд міста Києва: На 63 судді припадає понад 40 тис. справ, тоді як за нормативами суддів має бути 139.

Проте за словами судді Дмитра Бездолі, неможливо оцінити масштаб навантаження, якщо не взяти до уваги апеляційні суди. За матеріалами Ради суддів України визначені і головні «марафонці» 2025 року з числа апеляційних судів.

Київський апеляційний суд: Надійшло справ та матеріалів — 86 093, при наявних 62 повноважних суддів. Норматив кількості суддів — 218.

Дніпровський апеляційний суд: Надійшло — 35 201 справ на 34 судді, при необхідній кількості — 119.

Одеський апеляційний суд: Отримав — 22 087 справ для 18 суддів, замість необхідних 68 суддів.

Восьмий апеляційний адміністративний суд: Надійшло — 76 503 справ на 27. Нормативна кількість суддів — 357.

Шостий апеляційний адміністративний суд: Надійшло 61 079 справ для 28 суддів при необхідній кількості — 295.

Сьомий апеляційний адміністративний суд: Отримав 56 223 справ на 21 суддю при необхідному нормативі — 269 судді.

Північний апеляційний господарський суд: Надійшло — 14 329 при працюючих 41 судді, в той час, коли необхідна кількість — 99.

Східний апеляційний господарський суд: Надійшло — 7 256 для 21 судді, замість 41, встановленого за нормативами.

Центральний апеляційний господарський суд: Отримав 6 445 на 13 суддів, при необхідній кількості — 42 судді.

Ці цифри свідчать не просто на надмірне навантаження, а про проблему всієї правової системи, і про нові системні ризики.

Суддя Оболонського районного суду Києва Ольга Примак-Березовська також відзначила системність проблеми перевантаження судів, що загрожує новою закономірністю - частими судовими помилками та втратою єдності практики. Крім того, при такій кількості справ, їх вирішення ризикує відбуватись у форматі формалізму, коли кожна справа вирішується по шаблону.

Якщо ігнорування аналізу Ради суддів України щодо роботи суддів поза межею людських можливостей буде продовжуватися і надалі, на суддівську систему очікує стрімке погіршення якості рішень, суперечлива судова практика та масовий відтік найкращих кадрів. Ба більше, подібне перевантаження неодмінно призведе до затягування розгляду справ, що своєю чергою знизить довіру до суддів, попри шалені темпи їх роботи і незалежність без належних умов для роботи. Сьогодні судова система як ніколи потребує законодавчого унормування навантаження та реального наповнення штату зі збільшенням фінансування апаратів судів.

