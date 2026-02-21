Верховный Суд: отсутствие документов на товар и непробитый чек — основание для штрафа в полном размере

ФОП обязан иметь подтверждающие документы на товар в месте продажи и проводить расчетные операции через РРО в момент оплаты.

Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда оставил без удовлетворения кассационную жалобу физического лица-предпринимателя и подтвердил законность штрафных санкций в сумме 375 405 грн, примененных налоговым органом (дело №300/7407/24).

КАС ВС согласился с выводами апелляции о том, что предприниматель нарушил требования Закона о РРО — как в части проведения расчетных операций, так и в части учета товарных запасов по месту реализации.

Обстоятельства дела

ФОП обжаловал налоговое уведомление-решение, вынесенное Главным управлением ГНС в Ивано-Франковской области по результатам фактической проверки магазина техники.

Налоговый орган установил три группы нарушений:

Непроведение расчетных операций через РРО (пункты 1, 2 статьи 3 Закона №265/95-ВР). Неведение надлежащего учета товарных запасов по месту реализации (пункт 12 статьи 3 Закона №265/95-ВР). Непредоставление документов во время проверки (статья 85 Налогового кодекса Украины).

Общая сумма штрафов — 375 405 грн:

849 грн — за непроведение одной расчетной операции;

364 425 грн — за реализацию товаров, не учтенных в установленном порядке;

10 131 грн — за другие нарушения, которые предприниматель в кассации не оспаривал.

Обстоятельства проверки

Перед началом фактической проверки налоговики провели контрольные расчетные операции:

приобрели телефон iPhone XS и чехол на 10 131 грн;

отдельно — чехол Spigen на 849 грн.

Суды установили: расчетные операции не были проведены через программный РРО в момент продажи, а фискальные чеки выданы лишь после предъявления приказа на проверку.

Предприниматель использовал программный РРО, однако на момент продажи фискализация не произошла.

ФОП настаивал:

документы о происхождении товара были предоставлены (договор комиссии, акт приема-передачи, форма учета);

контрольная закупка на 849 грн не может считаться надлежащей, поскольку товар не возвращен, а средства якобы были не бюджетные;

суд апелляционной инстанции не учел видеозапись проверки;

налоговый орган не учел документы, поданные вместе с возражениями на акт проверки.

Выводы Верховного Суда

1. Относительно штрафа 849 грн (РРО)

КАС ВС подтвердил: сам факт непроведения операции через РРО и невыдачи чека в момент расчета является достаточным основанием для штрафа.

Аргументы о невозврате товара или источнике средств не опровергают установленное нарушение.

Суд сослался на собственную устоявшуюся практику, в частности постановление от 10.04.2025 по делу №580/1158/23.

2. Относительно 364 425 грн (учет товарных запасов)

Ключевой правовой вывод: после изменений в статью 20 Закона №265/95-ВР ответственность наступает не только за реализацию неучтенных товаров, но и за непредоставление на начало проверки документов, подтверждающих учет и происхождение товаров.

КАС ВС установил:

в магазине находились 10 единиц техники (с IMEI) на 364 425 грн;

договор комиссии и акт приема-передачи содержали общие данные (730 позиций) без возможности идентифицировать конкретные товары в магазине;

первичные документы (накладные, ТТН, документы с реквизитами поставщика и IMEI) отсутствовали;

форма учета товарных запасов не отражала корректное выбытие товара.

То есть документы не позволяли установить соответствие конкретных товаров их учету.

Верховный Суд подчеркнул: обязанность предоставить подтверждающие документы возникает на начало проверки, а не позже.

Кроме того, ФОП ссылался на ряд постановлений Верховного Суда 2019–2024 годов.

Коллегия судей указала: эти решения касались редакции статьи 20 Закона №265/95-ВР, действовавшей до 01.08.2020 и не предусматривавшей ответственности за непредоставление документов во время проверки. Следовательно, правоотношения являются несопоставимыми.

Окончательное решение

Восьмой апелляционный административный суд правильно применил нормы материального и процессуального права.

Кассационная жалоба оставлена без удовлетворения.

Постановление вступило в законную силу и является окончательным.

