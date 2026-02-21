Верховний Суд: відсутність документів на товар і непробитий чек — підстава для штрафу у повному розмірі

ФОП зобов’язаний мати підтвердні документи на товар у місці продажу та проводити розрахункові операції через РРО в момент оплати.

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду залишив без задоволення касаційну скаргу фізичної особи-підприємця та підтвердив законність штрафних санкцій у сумі 375 405 грн, застосованих податковим органом (справа №300/7407/24).

КАС ВС погодився з висновками апеляції про те, що підприємець порушив вимоги Закону про РРО — як у частині проведення розрахункових операцій, так і щодо обліку товарних запасів за місцем реалізації.

Обставини справи

ФОП оскаржив податкове повідомлення-рішення, винесене Головне управління ДПС в Івано-Франківській області за результатами фактичної перевірки магазину техніки.

Податкова встановила три групи порушень:

Непроведення розрахункових операцій через РРО (пункти 1, 2 статті 3 Закону №265/95-ВР). Неведення належного обліку товарних запасів за місцем реалізації (пункт 12 статті 3 Закону №265/95-ВР). Ненадання документів під час перевірки (стаття 85 Податкового кодексу України).

Загальна сума штрафів — 375 405 грн:

849 грн — за непроведення однієї розрахункової операції; 364 425 грн — за реалізацію товарів, не облікованих у встановленому порядку; 10 131 грн — за інші порушення, які підприємець у касації не оскаржував.

Обставини перевірки

Перед початком фактичної перевірки податківці провели контрольні розрахункові операції:

придбали телефон iPhone XS та чохол на 10 131 грн;

окремо — чохол Spigen на 849 грн.

Суди встановили: розрахункові операції не були проведені через програмний РРО в момент продажу, а фіскальні чеки видані лише після пред’явлення наказу на перевірку.

Підприємець використовував програмний РРО, однак на момент продажу фіскалізація не відбулася.

ФОП наполягав:

документи щодо походження товару були надані (договір комісії, акт приймання-передачі, форма обліку);

контрольна закупка на 849 грн не може вважатися належною, оскільки товар не повернуто, а кошти нібито були не бюджетні;

суд апеляційної інстанції не врахував відеозапис перевірки;

податкова не врахувала документи, подані разом із запереченнями на акт перевірки.

Висновки Верховного Суду

1. Щодо штрафу 849 грн (РРО)

КАС ВС підтвердив: сам факт непроведення операції через РРО та невидачі чека в момент розрахунку є достатньою підставою для штрафу.

Аргументи про неповернення товару чи джерело коштів не спростовують встановленого порушення.

Суд послався на власну усталену практику, зокрема постанову від 10.04.2025 у справі №580/1158/23.

2. Щодо 364 425 грн (облік товарних запасів)

Ключовий правовий висновок: Після змін до статті 20 Закону №265/95-ВР відповідальність настає не лише за реалізацію необлікованих товарів, а й за ненадання на початок перевірки документів, що підтверджують облік і походження товарів.

КАС ВС встановив:

у магазині перебували 10 одиниць техніки (з IMEI) на 364 425 грн;

договір комісії та акт приймання-передачі містили загальні дані (730 позицій), без можливості ідентифікувати конкретні товари в магазині;

первинні документи (накладні, ТТН, документи з реквізитами постачальника та IMEI) відсутні;

форма обліку товарних запасів не відображала коректне вибуття товару.

Тобто документи не дозволяли встановити відповідність конкретних товарів їх обліку.

Верховний Суд наголосив: обов’язок надати підтвердні документи виникає на початок перевірки, а не пізніше.

Крім того, ФОП посилався на низку постанов Верховного Суду 2019–2024 років.

Колегія суддів зазначила: ці рішення стосувалися редакції статті 20 Закону №265/95-ВР, яка діяла до 01.08.2020 і не передбачала відповідальності за ненадання документів під час перевірки. Отже, правовідносини є непорівнюваними.

Остаточне рішення

Восьмий апеляційний адміністративний суд правильно застосував норми матеріального та процесуального права.

Касаційну скаргу залишено без задоволення.

Постанова набрала законної сили та є остаточною.

