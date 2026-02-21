  1. В Украине

В Киев наказали водителя Subaru, который поехал направо с полосы для движения налево — видео

22:00, 21 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В столице привлекли к ответственности нарушителя ПДД.
В Киев наказали водителя Subaru, который поехал направо с полосы для движения налево — видео
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Подольском районе Киева наказали водителя автомобиля Subaru, который поехал направо с полосы, предназначенной для движения налево.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Как сообщила Патрульная полиция Киева, инспекторы остановили водителя и составили на него соответствующие административные материалы.

В ведомстве напомнили, что информационно-указательный знак 5.18 «Направление движения по полосе» определяет разрешенное направление движения по полосе. Действие знака распространяется на пересечение проезжих частей, перед которыми он установлен.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

полиция ПДД Киев

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Новый закон о жилищной политике оставляет владельцев без четкой формулы компенсации за изъятое жилье

Государство внедряет механизмы обновления устаревшего фонда: какие риски ожидают жильцов.

Суд сможет освободить плательщика от уплаты алиментов, если доход получателя выше дохода плательщика — новая статья ГК

В проект Гражданского кодекса Украины вводит отдельную статью о возможности освобождения от обязанности содержания.

Закон о жилищной политике вступил в силу, но без Кабмина реформа может остаться на бумаге

Механизмы государственной поддержки для реализации права на жилье в ожидании решений Кабинета Министров.

Конец «теневого» рынка аренды: в Раде придумали, как заставить владельцев жилья платить налоги

Законопроект предлагает налоговые льготы для арендодателей и стимулирует легальную сдачу жилья.

Дефицит кадров и тысячи дел: Рада судей показала реальное положение дел в судах

Нагрузка на суды в 2025 году: отсутствие поддержки кадров угрожает единству судебной практики.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]