На Прикарпатье суд оштрафовал военнослужащего на 17 тысяч за алкоголь в части

Военнослужащий находился на территории своей части в состоянии алкогольного опьянения.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Косовский районный суд Ивано-Франковской области привлек к административной ответственности военнослужащего, который находился на территории своей части в состоянии алкогольного опьянения.

Суд признал солдата виновным по части третьей статьи 172-20 Кодекса Украины об административных правонарушениях и назначил штраф в размере 17 тысяч гривен.

Обстоятельства дела №347/391/26

Как установил суд, 25 января 2026 года в 00:15 военнослужащий одной из воинских частей, находясь на территории подразделения, имел явные признаки алкогольного опьянения.

Согласно результатам осмотра, уровень алкоголя в крови составлял 1,68 промилле. Правонарушение было совершено в условиях особого периода, что является квалифицирующим признаком части третьей статьи 172-20 КУпАП.

Обвиняемый в судебное заседание не явился. Сообщений о уважительных причинах неявки или возражений против протокола в суд не поступало.

Суд отметил, что лицо было осведомлено о составлении в отношении него протокола, однако не приняло мер для участия в процессе. С учетом практики Европейского суда по правам человека (в частности решения по делу «Пономарев против Украины» от 3 апреля 2008 года) судья подчеркнул обязанность сторон в разумные сроки интересоваться ходом известного им производства.

Часть первая статьи 172-20 КУпАП предусматривает ответственность за распитие алкоголя или появление военнослужащего на территории воинской части в состоянии опьянения.

Часть третья этой же статьи устанавливает повышенную ответственность за такие действия, если они совершены повторно в течение года либо в условиях особого периода.

Санкция предусматривает штраф от 1 000 до 2 000 необлагаемых минимумов доходов граждан либо арест с содержанием на гауптвахте на срок от 10 до 15 суток.

Суд пришел к выводу, что собранные доказательства являются допустимыми, надлежащими и достаточными для установления состава административного правонарушения. Обстоятельств, смягчающих либо отягчающих ответственность, установлено не было.

Решение суда

Суд признал военнослужащего виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 172-20 КУпАП, и назначил штраф в минимальном размере — 1 000 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 17 000 гривен.

Также суд взыскал с правонарушителя судебный сбор в сумме 665,60 грн в пользу государства.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.