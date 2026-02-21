На Прикарпатті суд оштрафував військовослужбовця на 17 тисяч за алкоголь у частині

Військовослужбовець перебував на території своєї частини у стані алкогольного сп’яніння.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Косівський районний суд Івано-Франківської області притягнув до адміністративної відповідальності військовослужбовця, який перебував на території своєї частини у стані алкогольного сп’яніння.

Суд визнав солдата винним за частиною третьою статті 172-20 Кодексу України про адміністративні правопорушення та призначив штраф у розмірі 17 тисяч гривень.

Обставини справи №347/391/26

Як встановив суд, 25 січня 2026 року о 00:15 військовослужбовець однієї з військових частин, перебуваючи на території підрозділу, мав явні ознаки алкогольного сп’яніння.

Згідно з результатами огляду, рівень алкоголю в крові становив 1,68 проміле. Правопорушення було вчинене в умовах особливого періоду, що є кваліфікуючою ознакою частини третьої статті 172-20 КУпАП.

Обвинувачений у судове засідання не з’явився. Повідомлень про поважні причини неявки або заперечень проти протоколу до суду не надходило.

Суд зазначив, що особа була обізнана про складення щодо неї протоколу, однак не вжила заходів для участі у процесі. З урахуванням практики Європейського суду з прав людини (зокрема рішення у справі «Пономарьов проти України» від 3 квітня 2008 року) суддя наголосив на обов’язку сторін у розумні строки цікавитися перебігом відомого їм провадження.

Частина перша статті 172-20 КУпАП передбачає відповідальність за розпивання алкоголю або появу військовослужбовця на території військової частини у стані сп’яніння.

Частина третя цієї ж статті встановлює підвищену відповідальність за такі дії, якщо вони вчинені повторно протягом року, або в умовах особливого періоду.

Санкція передбачає штраф від 1 000 до 2 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт з утриманням на гауптвахті на строк від 10 до 15 діб.

Суд дійшов висновку, що зібрані докази є допустимими, належними та достатніми для встановлення складу адміністративного правопорушення. Обставин, що пом’якшують або обтяжують відповідальність, встановлено не було.

Рішення суду

Суд визнав військовослужбовця винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 172-20 КУпАП, та призначив штраф у мінімальному розмірі — 1 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 17 000 гривень.

Також суд стягнув із правопорушника судовий збір у сумі 665,60 грн на користь держави.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.