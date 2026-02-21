  1. Судова практика
  2. / В Україні

На Прикарпатті суд оштрафував військовослужбовця на 17 тисяч за алкоголь у частині

20:03, 21 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Військовослужбовець перебував на території своєї частини у стані алкогольного сп’яніння.
На Прикарпатті суд оштрафував військовослужбовця на 17 тисяч за алкоголь у частині
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Косівський районний суд Івано-Франківської області притягнув до адміністративної відповідальності військовослужбовця, який перебував на території своєї частини у стані алкогольного сп’яніння.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Суд визнав солдата винним за частиною третьою статті 172-20 Кодексу України про адміністративні правопорушення та призначив штраф у розмірі 17 тисяч гривень.

Обставини справи №347/391/26

Як встановив суд, 25 січня 2026 року о 00:15 військовослужбовець однієї з військових частин, перебуваючи на території підрозділу, мав явні ознаки алкогольного сп’яніння.

Згідно з результатами огляду, рівень алкоголю в крові становив 1,68 проміле. Правопорушення було вчинене в умовах особливого періоду, що є кваліфікуючою ознакою частини третьої статті 172-20 КУпАП.

Обвинувачений у судове засідання не з’явився. Повідомлень про поважні причини неявки або заперечень проти протоколу до суду не надходило.

Суд зазначив, що особа була обізнана про складення щодо неї протоколу, однак не вжила заходів для участі у процесі. З урахуванням практики Європейського суду з прав людини (зокрема рішення у справі «Пономарьов проти України» від 3 квітня 2008 року) суддя наголосив на обов’язку сторін у розумні строки цікавитися перебігом відомого їм провадження.

Частина перша статті 172-20 КУпАП передбачає відповідальність за розпивання алкоголю або появу військовослужбовця на території військової частини у стані сп’яніння.

Частина третя цієї ж статті встановлює підвищену відповідальність за такі дії, якщо вони вчинені повторно протягом року, або в умовах особливого періоду.

Санкція передбачає штраф від 1 000 до 2 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт з утриманням на гауптвахті на строк від 10 до 15 діб.

Суд дійшов висновку, що зібрані докази є допустимими, належними та достатніми для встановлення складу адміністративного правопорушення. Обставин, що пом’якшують або обтяжують відповідальність, встановлено не було.

Рішення суду

Суд визнав військовослужбовця винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 172-20 КУпАП, та призначив штраф у мінімальному розмірі — 1 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 17 000 гривень.

Також суд стягнув із правопорушника судовий збір у сумі 665,60 грн на користь держави.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд військові штраф постанова судова практика тест на алкоголь військовослужбовці військова служба

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Новий закон про житлову політику залишає власників без чіткої формули компенсації за вилучене житло

Держава запроваджує механізми оновлення застарілого фонду: які ризики очікують на мешканців.

Суд зможе скасувати аліменти, якщо дохід одержувача вищий за дохід платника — нова стаття ЦК

У проєкт Цивільного кодексу України вводять окрему статтю про можливість звільнення від обов’язку утримання.

Закон про житлову політику набрав чинності, але без Кабміну реформа може залишитися на папері

Механізми державної підтримки для реалізації права на житло в очікуванні рішень Кабінету Міністрів.

Кінець «тіньовому» ринку оренди: у Раді придумали, як змусити власників житла платити податки

Законопроєкт пропонує податкові пільги для орендодавців та стимулює легальну здачу житла.

Дефіцит кадрів і тисячі справ: Рада суддів показала реальний стан справ у судах

Навантаження на суди у 2025 році: відсутність підтримки кадрів загрожує єдності судової практики.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]