Является ли основанием для отмены решений собраний ОСМД нарушение порядка уведомления совладельца об их проведении — ответ ВС

КХС ВС принял решение относительно обжалования решений общего собрания ОСМД в случае ненадлежащего персонального уведомления совладельца, который принимал участие в таких собраниях.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Нарушение порядка персонального уведомления совладельца о проведении общего собрания при условии, что этот совладелец лично принимал в нем участие, не является основанием для отмены решений, принятых на таком собрании. Не все нарушения процедуры созыва собрания ОСМД являются основанием для признания решений недействительными. Суд должен установить факт нарушения прав истца, учитывая баланс интересов всех совладельцев. Также суду следует воздерживаться от излишнего вмешательства в вопросы деятельности ОСМД, в том числе и путем отмены решений, в случае, если они вне всякого сомнения поддержаны большинством совладельцев и по своему содержанию не имеют признаков дискриминации либо иного нарушения прав или законных интересов конкретного совладельца, который обжалует такие решения в судебном порядке. К такому выводу пришел КХС ВС в деле от 14.01.2026 № 925/1351/24.

КХС ВС рассмотрел кассационную жалобу председателя правления ОСМД по делу по иску заявительницы к ОСМД о признании недействительным протокола общего собрания.

Общее собрание ОСМД приняло, в частности, решение прекратить полномочия председателя правления и исключить ее из числа лиц, уполномоченных совершать юридические действия от имени ОСМД без доверенности. Председателем правления было избрано другое лицо.

Новоизбранному председателю предоставили право подписи документов, необходимых для ведения хозяйственной деятельности, судебных процессуальных документов и т. п.

Исковые требования истицы обоснованы ее неуведомлением о проведении общего собрания, нарушением установленного уставом принципа определения количества голосов, невозможностью установить фактическое количество лиц, участвовавших в голосовании, участием в голосовании лиц, которые не проживают в доме либо не находились в доме в день голосования.

Хозяйственный суд решением, оставленным без изменений постановлением суда апелляционной инстанции, в удовлетворении иска отказал полностью.

ОЦЕНКА СУДА

КХС ВС отметил, что не все нарушения законодательства, допущенные при созыве и проведении общего собрания юридического лица, являются основаниями для признания недействительными принятых им решений. Отсутствие доказательств уведомления совладельцев о созыве общего собрания не является основанием для признания недействительными решений такого собрания, если будет установлено его присутствие (его представителя) на оспариваемом общем собрании.

Суды по данному делу установили, что хотя доказательства надлежащего уведомления истицы о проведении общего собрания отсутствуют, из содержания протокола следует, что она лично принимала участие в этом собрании и выступала по отдельным вопросам.

Таким образом, сами по себе допущенные ответчиком нарушения порядка персонального уведомления совладельца о проведении общего собрания в данном случае не могут быть основанием для признания недействительными оспариваемых решений такого собрания.

КХС ВС отметил, что при рассмотрении спора о признании недействительными решений общего собрания по основаниям нарушений, допущенных при их созыве и проведении, необходимо установить факт нарушения этим решением прав и законных интересов истца. В каждом конкретном случае суд должен оценить характер допущенных нарушений, учитывая баланс интересов как истца, так и других совладельцев ОСМД. Интересы отдельного совладельца могут не совпадать с интересами других совладельцев многоквартирного дома. Поэтому, решая вопрос о признании недействительными решений общего собрания, суды должны учитывать баланс интересов всех совладельцев и самого ОСМД, избегать излишнего вмешательства в деятельность ОСМД по вопросам, которые решаются на общем собрании совладельцев.

Суд также должен воздерживаться от излишнего вмешательства в деятельность ОСМД, в частности и путем отмены решений, которые бесспорно поддержаны большинством совладельцев и по своему содержанию не имеют признаков дискриминации либо иного нарушения прав или законных интересов конкретного совладельца, который обжалует такие решения в судебном порядке.

КХС ВС принял во внимание, что материалы обжалуемых судебных решений не содержат сведений об обращении других совладельцев многоквартирного дома с исками об обжаловании спорного решения общего собрания ОСМД.

Следовательно, поскольку общее собрание ОСМД реализовало право на прекращение полномочий председателя правления и состава правления с соблюдением процедуры, предусмотренной нормами Закона Украины «Об объединении совладельцев многоквартирного дома» (действия ответчика были правомерными), основания для вывода о нарушении права истицы отсутствуют.

По результатам рассмотрения кассационной жалобы решения судов предыдущих инстанций оставлены без изменений.

С текстом постановления КХС ВС от 14.01.2026 по делу № 925/1351/24 можно ознакомиться по ссылке.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.