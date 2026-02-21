Чи є підставою для скасування рішень зборів ОСББ порушення порядку повідомлення співвласника про їх проведення — відповідь ВС

КГС ВС прийняв рішення щодо оскарження рішень загальних зборів ОСББ у випадку неналежного персонального повідомлення співвласника, який брав участь у таких зборах.

Порушення порядку персонального повідомлення співвласника про проведення загальних зборів за умови, що цей співвласник особисто брав у них участь, не є підставою для скасування рішень, ухвалених на таких зборах. Не всі порушення процедури скликання зборів ОСББ є підставою для визнання рішень недійсними. Суд має встановити факт порушення прав позивача, враховуючи баланс інтересів усіх співвласників. Також суду слід утримуватися від зайвого втручання в питання діяльності ОСББ, у тому числі і шляхом скасування рішень, у разі, якщо вони поза жодним сумнівом підтримані більшістю співвласників і за своїм змістом не мають ознак дискримінації або іншого порушення прав чи законних інтересів конкретного співвласника, який оскаржує такі рішення в судовому порядку. Такого висновку дійшов КГС ВС у справі від 14.01.2026 № 925/1351/24.

КГС ВС розглянув касаційну скаргу голови правління ОСББ у справі за позовом скаржниці до ОСББ про визнання недійсним протоколу загальних зборів.

Загальні збори ОСББ ухвалили, зокрема, припинити повноваження голови правління та виключити її з числа осіб, уповноважених вчиняти юридичні дії від імені ОСББ без довіреності. Головою правління було обрано іншу особу.

Новообраному голові надали право підпису документів, необхідних для ведення господарської діяльності, судових процесуальних документів тощо.

Позовні вимоги позивачки обґрунтовано неповідомленням її про проведення загальних зборів, порушенням установленого статутом принципу визначення кількості голосів, неможливістю встановити фактичну кількість осіб, які брали участь у голосуванні, участю в голосуванні осіб, які не проживають у будинку або не перебували у будинку в день голосування.

Господарський суд рішенням, залишеним без змін постановою суду апеляційної інстанції, у задоволенні позову відмовив повністю.

ОЦІНКА СУДУ

КГС ВС зазначив, що не всі порушення законодавства, допущені під час скликання та проведення загальних зборів юридичної особи, є підставами для визнання недійсними прийнятих ними рішень. Відсутність доказів повідомлення співвласників про скликання загальних зборів не є підставою для визнання недійсними рішень таких зборів, якщо буде встановлено його присутність (його представника) на оспорюваних загальних зборах.

Суди у цій справі встановили, що хоча докази належного повідомлення позивачки про проведення загальних зборів відсутні, зі змісту протоколу вбачається, що вона особисто брала участь у цих зборах та виступала з окремих питань.

Таким чином, самі по собі допущені відповідачем порушення порядку персонального повідомлення співвласника про проведення загальних зборів в цьому випадку не можуть бути підставою для визнання недійсними оспорюваних рішень таких зборів.

КГС ВС зазначив, що під час розгляду спору про визнання недійсними рішень загальних зборів із підстав порушень, допущених при їх скликанні та проведенні, необхідно встановити факт порушення цим рішенням прав та законних інтересів позивача. У кожному конкретному випадку суд повинен оцінити характер допущених порушень, враховуючи баланс інтересів як позивача, так й інших співвласників ОСББ. Інтереси окремого співвласника можуть не збігатися з інтересами інших співвласників багатоквартирного будинку. Тому, вирішуючи питання щодо визнання недійсними рішень загальних зборів, суди мають враховувати баланс інтересів усіх співвласників і самого ОСББ, уникати зайвого втручання у діяльність ОСББ з питань, які вирішуються на загальних зборах співвласників.

Суд також має утримуватися від зайвого втручання у діяльність ОСББ, зокрема і шляхом скасування рішень, які беззаперечно підтримані більшістю співвласників і за своїм змістом не мають ознак дискримінації або іншого порушення прав чи законних інтересів конкретного співвласника, який оскаржує такі рішення в судовому порядку.

КГС ВС взяв до уваги, що матеріали оскаржуваних судових рішень не містять відомостей про звернення інших співвласників багатоквартирного будинку з позовами щодо оскарження спірного рішення загальних зборів ОСББ.

Отже, оскільки загальні збори ОСББ реалізували право на припинення повноважень голови правління та складу правління з дотриманням процедури, передбаченої нормами Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» (дії відповідача були правомірними), підстави для висновку про порушене право позивачки відсутні.

За результатом розгляду касаційної скарги рішення попередніх судових інстанцій залишені без змін.

З текстом постанови КГС ВС від 14.01.2026 у cправі № 925/1351/24 можна ознайомитися за посиланням.

