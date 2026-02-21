  1. В Украине

В Житомире разоблачили схему «продажи» инвалидности для выезда за границу за 10 тысяч долларов

20:33, 21 февраля 2026
Двое мужчин обещали местному жителю оформить группу инвалидности на год для беспрепятственного выезда в страны ЕС.
В Житомире разоблачены двое мужчин, которые за 10 тысяч долларов обещали помочь в установлении группы инвалидности для беспрепятственного выезда за границу. Об этом сообщает областная прокуратура.

Установлено, что 39-летний и 59-летний мужчины предложили местному жителю помощь в оформлении группы инвалидности сроком на 1 год, что даст ему возможность беспрепятственно выехать в страны ЕС. За эту услугу «путешествующий» должен был заплатить 10 тысяч долларов.

В ходе очередной встречи подозреваемые выдвинули требование уплатить аванс в размере 5400 долларов и предоставить военно-учетные и медицинские документы, которые необходимы для оформления группы инвалидности. Также они подробно консультировали мужчину относительно алгоритма его действий в медицинских учреждениях.

Во время передачи авансовых средств обоих мужчин задержали на месте в порядке ст. 208 УПК Украины.

При процессуальном руководстве Житомирской областной прокуратуры им сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК Украины – содействие в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения.

прокуратура взятка Житомир пересечение границы

