У Житомирі викрили схему з «продажу» інвалідності для виїзду за кордон за 10 тисяч доларів

Двоє чоловіків обіцяли місцевому жителю оформити групу інвалідності на рік для безперешкодного виїзду до країн ЄС.

У Житомирі викрито двох чоловіків, які за 10 тисяч доларів обіцяли допомогти у встановленні групи інвалідності для безперешкодного виїзду за кордон. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Встановлено, що 39-річний та 59-річний чоловіки запропонували місцевому жителю допомогу в оформленні групи інвалідності терміном на 1 рік, що дасть йому можливість безперешкодно виїхати у країни ЄС. За цю послугу «подорожуючий» мав заплатити 10 тисяч доларів.

В ході чергової зустрічі, підозрювані висунули вимогу сплатити аванс у розмірі 5400 доларів та надати військово-облікові та медичні документи, які необхідні для оформлення групи інвалідності. Також вони детально консультували чоловіка щодо алгоритму його дій у медичних установах.

Під час передачі авансових коштів обох чоловіків затримали на місці у порядку ст. 208 КПК України.

За процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури їм повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України – сприяння у незаконному переправленні осіб через державний кордон України.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

