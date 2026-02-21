У Києві покарали водія Subaru, який поїхав праворуч зі смуги, яка дозволяє рух ліворуч — відео

У столиці притягнули до відповідальності порушника ПДР.

У Подільському районі Києва покарали водія автомобіля Subaru, який поїхав праворуч зі смуги, яка дозволяє рух ліворуч.

Як повідомила Патрульна поліція Києва, інспектори зупинили керманича та склали на нього відповідні адміністративні матеріали.

У відомстві нагадали, що інформаційно-вказівний знак 5.18 "Напрямок руху по смузі" визначає дозволений напрямок для руху смугою. Дія знаку поширюється на перехрещення проїзних частин, перед якими він встановлений.

