  1. В Україні

У Києві покарали водія Subaru, який поїхав праворуч зі смуги, яка дозволяє рух ліворуч — відео

22:00, 21 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У столиці притягнули до відповідальності порушника ПДР.
У Києві покарали водія Subaru, який поїхав праворуч зі смуги, яка дозволяє рух ліворуч — відео
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Подільському районі Києва покарали водія автомобіля Subaru, який поїхав праворуч зі смуги, яка дозволяє рух ліворуч.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Як повідомила Патрульна поліція Києва, інспектори зупинили керманича та склали на нього відповідні адміністративні матеріали.

У відомстві нагадали, що інформаційно-вказівний знак 5.18 "Напрямок руху по смузі" визначає дозволений напрямок для руху смугою. Дія знаку поширюється на перехрещення проїзних частин, перед якими він встановлений.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

поліція ПДР Київ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Новий закон про житлову політику залишає власників без чіткої формули компенсації за вилучене житло

Держава запроваджує механізми оновлення застарілого фонду: які ризики очікують на мешканців.

Суд зможе скасувати аліменти, якщо дохід одержувача вищий за дохід платника — нова стаття ЦК

У проєкт Цивільного кодексу України вводять окрему статтю про можливість звільнення від обов’язку утримання.

Закон про житлову політику набрав чинності, але без Кабміну реформа може залишитися на папері

Механізми державної підтримки для реалізації права на житло в очікуванні рішень Кабінету Міністрів.

Кінець «тіньовому» ринку оренди: у Раді придумали, як змусити власників житла платити податки

Законопроєкт пропонує податкові пільги для орендодавців та стимулює легальну здачу житла.

Дефіцит кадрів і тисячі справ: Рада суддів показала реальний стан справ у судах

Навантаження на суди у 2025 році: відсутність підтримки кадрів загрожує єдності судової практики.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]